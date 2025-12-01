Yeni Şafak
Bolu’nun yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

13:071/12/2025, Pazartesi
Bolu kar yağışı
Bolu’nun yükseklerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle çam ormanları ve yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Sabah, kar yağışı etkisini kaybederken yaylalar ve çam ormanları beyaz örtüyle kaplandı.

Köroğlu Dağı’nın zirvesinde yer alan Kartalkaya ile Kındıra, Sarıalan ve Aladağ yaylalarında eşsiz manzaralar oluştu.

Kayak merkezi Kartalkaya’da kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.

Oluşan beyaz güzellik dronla görüntülendi.

#Bolu
#kar yağışı
#hava durumu
