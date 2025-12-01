Altında dinlenme süreci bitti, yükseliş zamanı: Emtia piyasaları uzmanından altın fiyatları yorumu

Ergezen, altının onsunda 4 bin 200 doların üzerindeki kapanışların 4 bin 381,6 dolar olan önceki rekor seviyelerin test edilmesine neden olabileceğini söyledi. Altında yeni bir zirvenin gerçekleşmesini şu anda çok fazla beklemediğini kaydeden Ergezen, şu anda ivmenin bir miktar daha yavaş olabileceği öngörüsünde bulundu.



