TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde başvurular devam ediyor. TOKİ e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık'ta, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla ise 19 Aralık'ta sona erecek. TOKİ kura çekilişi tarihi açıklandı. Konutlar Mart 2027 itibarıyla teslim edilmeye başlayacak. 500 bin sosyal konut, dar gelirli vatandaşlar için yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneği ile satışa sunulacak. Peki TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde illerin kura çekiliş tarihleri belli oldu mu? TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan Yüzyılın Projesi başvuruları devam ediyor. TOKİ e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık'ta, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla ise 19 Aralık'ta tamamlanacak. Başvurularını tamamlayanlar TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekim tarihi belli oldu mu? sorusuna yanıt arıyor.
TOKİ 500 bin sosyal konut illerin kura çekiliş tarihleri belli oldu mu?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde başvurular devam ediyor. TOKİ hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak. Konutlar Mart 2027 itibarıyla teslim edilmeye başlayacak. Peki TOKİ kurası hangi sıralamaya veya neye göre başlayacak bu kuralar acaba?
Başvuru sahipleri arasında “Hak Sahibi Belirleme” kurası çekilecektir. Kura programı TOKİ’nin web sayfasında duyurulacaktır. TOKİ başvuru sonuçları kura çekiminin tamamlanmasının ardından aynı gün TOKİ'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak. Vatandaşlar T.C. kimlik numaraları ile sisteme giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecek.
İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, ANTALYA, BURSA, ADANA, KONYA TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Bakanlık tarafından açıklanan bilgilere göre TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimleri ilden ile değişiklik gösterecek. Kura çekimlerinin tamamı 29 Aralık 2025 - 27 Şubat 2026 arasında tamamlanacak. İstanbul, Ankara ve İzmir TOKİ kura çekimlerinin tarihi henüz duyurulmadı.
Emekli vatandaşlar: Proje ilinde, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olmak (Adrese dayalı kayıt sistemine göre) veya proje ili nüfusuna kayıtlı olmak.
Deprem bölgesinde yer alan 11 il projelerine başvuru yapacaklar: Proje ilinde, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olmak (Adrese dayalı kayıt sistemine göre) veya proje ili nüfusuna kayıtlı olmak (Deprem bölgesi illeri: Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa).
Gazi kategorisi: 1005 sayılı Kanun kapsamında bulunan Kore ve Kıbrıs Gazisi olduğunu bildirir kimlik kartı olanlar, yukarıda belirtilen başvuru şartlarını sağlamak koşulu ile başvuru yapabilecek. (Gazi eşleri ve çocukları “Gazi” kategorisinden başvuru yapamayacaklardır.)
Genç kategorisi: Kendileri, eşleri, velayetleri altındaki çocukları ile anne ve babaları üzerine T.C. sınırları dâhilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri, velayetleri altındaki çocukları ile anne ve babalarının üzerine daha önce Toplu Konut İdaresi ile sözleşme yapmamış olması şartları aranacak. Genç kategorisinde 10/11/1995 tarihinden sonra doğan vatandaşlar müracaat edebilecek.
Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri: TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden “HAK SAHİPLİĞİ” onaylananlar başvuru yapabilecek. Sözleşme aşamasında, başvuru döneminden geriye doğru 3 yıldan az olmamak koşulu ile konut başvurusu yapılan il sınırları içerisinde oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden belge istenecek. “Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri” kategorisindeki başvuru sahiplerinde ‘konut sahibi olmama ve gelir şartı’ aranmayacak.
3 ve daha fazla çocuklu aileler kategorisi: Bakmakla yükümlü olduğu 19.12.2007 tarihinden sonra doğan 18 yaşından küçük 3 çocuğu olanlar başvuruda bulunabilecek.