Birol Ekici, 2022 yılından sonra Kırklareli Valisi olarak görev yaptı ve 19.09.2024 tarihinden bu yana Şırnak Valisi olarak görev yapmakta. Antalya ili Kaş ilçesinde doğan Birol Ekici, Çobanlar, Nurhak, Keles ve Kâhta kaymakamlığı görevlerini yaptı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliğinde Genel Sekreterlik görevlerinde bulundu. İşte Vali Birol Ekici’nin hayatı ve biyografisi.

1 /4 Birol Ekici, 1969 yılında Antalya ili Kaş ilçesinde doğdu. 1989 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu.

2 /4 Vali Birol Ekici hangi görevlerde bulundu? Kamu görevine Sayıştay’da denetçi yardımcısı olarak başladı. Daha sonra Çobanlar, Nurhak, Keles ve Kâhta İlçelerinde Kaymakamlık; İçişleri Bakanlığında Personel Şube Müdürlüğü, Mülkiye Başmüfettişliği; Başbakanlıkta İdareyi Geliştirme Başkanlığı, Antalya İl Özel İdaresinde Genel Sekreterlik,

3 /4 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında Strateji Geliştirme Başkanlığı, Bakanlık Müşavirliği, Müsteşar Yardımcılığı; Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliğinde Genel Sekreterlik görevlerinde bulundu.