TOKİ SON BAŞVURU TARİHİ 2025: TOKİ başvurusu ne zaman bitiyor, 500 bin sosyal konut başvuru tarihleri açıklandı mı?

TOKİ’nin 500 Bin Sosyal Konut projesine başvurular tüm hızıyla devam ederken, sürecin ne zaman sona ereceği vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Kasım ayının son günlerine yaklaşılırken, başvuru takvimi yeniden gündeme geldi. Peki, TOKİ başvuruları hangi tarihte bitecek? 2025 sosyal konut başvurularının son günü ne zaman?

1 /5 Sosyal konut fırsatından yararlanmak isteyen vatandaşlar TOKİ’nin 500 Bin Konut projesine yoğun ilgi göstermeye devam ediyor. Başvuru süresi ilerledikçe gözler son başvuru tarihine çevrildi. Peki, TOKİ başvurularında son gün ne zaman? 2025 için açıklanan takvimde başvurular hangi tarihte sona erecek?

2 /5 TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR? 10 Kasım'da e-Devlet'te başlayan TOKİ başvuruları 18 Aralık'ta sona erecek. Banka şubesi başvuruları ise 19 Aralık'ta tamamlanacak.

3 /5 TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR? 2025 TOKİ sosyal konut başvuru ücreti 5 bin TL. Şehit Yakını ve Terör Malullerinden başvuru bedeli alınmayacaktır. T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T. Halk Bankası A.Ş. ve T. Emlak Katılım Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla veya e-devlet üzerinden başvuru yapılabilecek.

4 /5 Başvuruda bulunacak olanların işlemleri yalnızca ilgili projenin atandığı bankalar üzerinden yapılacaktır. Banka üzerinden başvurular 19 Aralık tarihine kadar, e Devlet üzerinden yapılan başvurular 18 Aralık tarihine kadar devam edecek. Kurada adı çıkmayan vatandaşlar başvuru ücretini geri alacak. Başvuru ücreti üç gün içerisinde ilgili hesaba aktarılacak.