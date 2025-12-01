Piyasalar altın fiyatlarında yaşanan gelişmeleri takip ederken gümüş fiyatları da değişkenlik gösteriyor. Gram altın son 5 haftanın en yüksek seviyesinde. Ons gümüş fiyatı 57,86 doları görerek yılın son ayında rekorunu tazeledi. Yatırımcılar, makroekonomik ve fiziksel piyasa faktörlerinin yönlendirdiği etkilerin ne yönde olacağını merak ediyor. Peki, bugün gümüş ne kafar oldu? İşte 1 Aralık 2025 Pazartesi günü güncel gümüş fiyatları ve gümüşün gidişatına dair beklentiler...

GÜMÜŞ FİYATLARINDA REKOR

Küresel piyasaların açılmasıyla birlikte bugün (01 aralık 2025) gümüşün ons fiyatı 79 sent (yüzde 1,33) artışla 57,20 dolara yükseldi.

Gümüşün ons fiyatı 57.9 doları görerek rekor kırdı.

GRAM GÜMÜŞ NE KADAR OLDU?

1 Aralık Pazartesi günü gram gümüş 77.47 TL’den alıcı buluyor.

Öte yandan dolar endeksi ise 99.3 seviyesine geriledi. Böylelikle 2 haftanın en düşük seviyesini görmüş oldu.

Gram gümüş fiyatı nasıl hesaplanıyor? Ons bir İngiliz ağırlık birimi. Altın, gümüş ve elmas gibi değerli madenlerin hesaplanması sırasında kullanılıyor. 1 ons, 31,10 grama denk geliyor. Gram gümüşün Türkiye'deki fiyatı hesaplanırken o andaki 1 ons gümüş fiyatının değeri 31,10'a bölünüyor ve dolar/lira kuruyla çarpılıyor. Bu da lira bazındaki gram altın değerini veriyor. An itibarıyla (09.24) bir gram gümüş fiyatı 77,82 lira.




