10 Kasım'da başlayan TOKİ başvuru süreci devam ederken başvuru yapan adaylar ödeme takvimi, aylık ödeme planlarını ve ilk ödeme tarihlerini merak ediyor. Taksitler, İstanbul'da 7 bin 313 liradan, diğer illerde 6 bin 750 liradan başlayacak. TOKİ 500 bin sosyal konut peşinat ödeme tarihi ve taksit başlangıç tarihleri de merak ediliyor. Projede TOKİ 20 yıllık ödeme planı ve peşinat tutarı belli oldu. TOKİ evleri yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak. Peki, TOKİ ödemeleri aylık ne kadar? TOKİ ödemeleri ne zaman başlar? 1+1, 2+1 dairelerin ödemeleri nasıl, ne kadar olacak? İşte detaylar.
TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde başvuru tarihi ve ödeme koşulları belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklama ile TOKİ konut projesinde başvuru ücreti 2+1 ve 1+1 konutların peşinat tutarını duyurdu. Bu kapsamda belirtilen tarihte başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, TOKİ aylık ödeme planını araştırmaya başladı. "Yüzyılın Konut Projesi" ile dar gelirli aileler uygun ödeme şartları ile ev sahibi olacak. Peki, "TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuru ücreti ne kadar?" İşte 2025 TOKİ ödeme planı...
TOKİ ÖDEMELERİ NE KADAR?
TOKİ konutları ödeme olanı, projeye başvuruların başlamasıyla gündeme geldi. Bilindiği gibi TOKİ 500 bin konut taksitleri İstanbul'da 7 bin 313 liradan, diğer illerde 6 bin 750 liradan başlayacak. Ayrıca konutların satış bedeli 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Bu konutlar devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak.
TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.
TOKİ evleri için peşinat ödemeleri, sözleşme sırasında ilgili bankalara yatırılmaktadır.
1+1 VE 2+1 TOKİ ÖDEME PLANI 2025
Anadolu illerinde inşa edilecek TOKİ konutları ödeme planı açıklandı. Buna göre;
55 metrekare 1+1 evler 180.000 TL peşinat ve ayda 6.750 TL taksitle,
65 metrekare 2+1 konutlar 220.000 TL peşinat ve ayda 8.250 TL taksitle,
80 metrekare 2+1 evler, 265.000 TL peşinat ve 9.938 TL taksitle satışa sunulacak.
İstanbul için ödeme planı da belli oldu. Buna göre;
55 metrekare 1+1 evler 195.000 TL peşinat ve 7.313 TL taksitle,
65 metrekare 2+1 konutlar 245.000 TL peşinat ve 9.188 TL taksitle,
80 metrekare 2+1 evler ise 295.000 TL peşinat ve 11.063 TL taksitle satılacak.
Bununla birlikte başlangıç taksit tutarı 6 ayda 1 önceki memur maaş artışı oranına göre güncellenecek.
TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
TOKİ tarafından duyurulan resmi proje takvimine göre, 10 Kasım'da başlayan e-Devlet başvuruları 18 Aralık'ta sona erecek. Banka şubesi başvuruları ise 19 Aralık'ta tamamlanacak.
İLK TESLİMAT MART 2027'DE YAPILACAK
Teslimatların 2027 Mart itibarıyla başlaması planlanıyor.
Konutlar, 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak.
Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturuldu.
Buna göre şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler ile engellilere yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençlere de yüzde 20 kontenjan imkanı sağlanacak.
Projeye, 18 yaşını dolduran, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve tapuda kendisi, eşi ve çocuklarının üzerine kayıtlı evi olmayan herkes başvurabilecek.