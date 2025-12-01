Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var, 1 Aralık hangi maçlar oynanacak? Bugünkü maç programı

Bugün kimin maçı var, 1 Aralık hangi maçlar oynanacak? Bugünkü maç programı

1/12/2025, Pazartesi
G: 1/12/2025, Pazartesi
Bugün sahaya çıkacak takımlar futbolseverlerin gündeminde. Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe – Galatasaray derbisi nefesleri kesecek. Avrupa’da ise gözler İspanya La Liga ve İtalya Serie A karşılaşmalarına çevrilmiş durumda. Hem Türkiye’de hem de Avrupa’nın önde gelen liglerinde kritik mücadeleler futbol tutkunlarını ekran başına toplayacak. İşte 1 Aralık bugün oynanacak maçlar ve maç saatleri ile canlı yayınlancak kanallar.

Bugün oynanacak karşılaşmalar futbolseverlerin gündeminde. “Bugün hangi maç var?” sorusu yoğun şekilde araştırılırken, Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında nefes kesen derbi heyecanı sahne alacak. Avrupa’da ise İspanya La Liga ve İtalya Serie A’da futbol tutkunlarının ilgisini çekecek önemli mücadeleler oynanacak. Günü takip etmek isteyenler için işte öne çıkan maçlar.

Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak?

13:00 Fenerbahçe - Galatasaray TFF Elit U19 Ligi FB TV

20:00 Samsunspor - Alanyaspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2

20:00 Fenerbahçe - Galatasaray Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

20:00 Adana Demirspor - Hatayspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

22:45 Bologna - Cremonese İtalya Serie A S Sport 2

23:00 Rayo Vallecano - Valencia İspanya La Liga S Sport

23:00 Barracas Central - Gimnasia La Plata Arjantin Primera Division Spor Smart

#Bugünkü maç programı
#Trendyol Süper Lig
#Fenerbahçe
#Galatasaray
