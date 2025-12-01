Yeni Şafak
DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? Az önce deprem mi oldu? 1 ARALIK 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

1/12/2025, Pazartesi
G: 1/12/2025, Pazartesi
Türkiye’nin farklı bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren hissedilen sarsıntılar sonrası gözler yeniden Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın deprem verilerine çevrildi. Bulundukları şehirde kısa süreli titreşim hisseden vatandaşlar, “28 Kasım 2025 deprem mi oldu?” sorusuna yanıt ararken özellikle Balıkesir, Manisa, Ege Denizi ve İstanbul çevresindeki hareketlilik merak konusu oldu. İşte günün güncel son depremler listesi…

28 Kasım 2025 Cuma günü yaşanan yer sarsıntıları, Türkiye genelinde deprem aramalarını artırdı. Kandilli Rasathanesi ile AFAD’dan gelen açıklamalar yakından takip edilirken, birçok kişi yaşadığı bölgede deprem olup olmadığını öğrenmek için araştırma yapıyor. “Ege’de deprem mi?”, “İstanbul sallandı mı?” soruları gündemdeki yerini koruyor. Güncel deprem verileri haberimizde…

28 KASIM SON DEPREMLER

Son ölçümlere göre saat 08.01'de Kütahya Simav'da 3.3 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 07.41'de Osmaniye Düziçi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 07.06'da Balıkesir Sındırgı'da 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD ölçümlerine göre saat 06.38'de Çanakkale Ayvacık'ta 3.5 büyüklüğünde deprem oldu.

* Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) son depremler listesine göre 3.0 büyüklüğünden küçük olan depremler son depremler listesinde görüntülenmektedir. Son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

