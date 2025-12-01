Ankara’da belirli bölgelerde yaşanan su kesintilerine ilişkin ASKİ yeni duyurular paylaştı. Kent genelinde içme suyu temininden sorumlu olan Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 1 Aralık 2025 bugün bazı ilçelerde planlı bakım ve arıza çalışmaları nedeniyle su verilemeyecek ilçe ve mahallelerin listesini erişime açtı. Vatandaşlar, ASKİ’nin güncel kesinti duyuruları ve sorgulama ekranı üzerinden yaşadıkları bölgedeki çalışmaları anlık olarak görüntüleyebiliyor. İşte 1 Aralık ASKİ’nin paylaştığı son bilgiler ve sorgulama sayfasına dair detaylar.
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), kent genelinde yürütülen bakım, onarım ve altyapı yenileme çalışmaları kapsamında güncel su kesintisi duyurularını paylaştı. Zaman zaman hem Ankara’nın bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanabiliyor. Vatandaşlar ise “Ankara’da bugün su kesintisi var mı?” sorusuna yanıt arıyor. İşte 1 Aralık 2025 tarihli ASKİ planlı su kesintileri ve etkilenen bölgeler.
ÇANKAYA
Arıza Tarihi: 1.12.2025 07:40:00
Tamir Tarihi: 1.12.2025 12:00:00
Detay: Yoğun su kullanımı ve yaşanan kuraklık nedeniyle, su depolarındaki su seviyesinin düşmesi sonucunda, bazı mahallelerde basınç düşüklüğü yaşanabilecektir. (Su seviyesi düşüklüğü nedeniyle hatların dolmasında gecikme yaşanmıştır).
Etkilenen Yerler: Anıttepe, Aşağı Öveçler, Aşıkpaşa, Ayrancı, Aziziye, Bademlidere, Bağcılar, Bahçelievler, Balgat, Barbaros, Bayraktar, Boztepe, Cevizlidere, Cumhuriyet, Devlet, Doğuş, Ehlibeyt, Emek, Esatoğlu, Fidanlık, Gaziosmanpaşa, Göktürk, Güvenenler, Güzeltepe, Harbiye, İlkadım, Kavaklıdere, Kızılay, Kocatepe, Küçükesat, Kültür, Maltepe, Meşrutiyet, Metin Oktay, Mimar Sinan, Muhsin Ertuğrul, Murat, Nasuh Akar, Oğuzlar, Öveçler, Remzi Oğuz Arık, Seyranbağları, Sokullu Mehmet Paşa, Tınaztepe, Umut, Yukarı Bahçelievler, Yukarı Öveçler, Yücetepe, Zafertepe, 100.Yıl Mahalleleri.
POLATLI
Arıza Tarihi: 1.12.2025 09:20:00
Tamir Tarihi: 1.12.2025 20:00:00
Detay: Polatlı İlçesi Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde 500' Lük hat tapalama işleminde, bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle, arızanın daha hızlı giderilmesi adına zorunlu su kesintisi uygulanmaktadır.
Etkilenen Yerler: İstiklal Mah. Zafer Mah. Yeni Mah. Kurtuluş Mah. Şehitlik Mah.Bir Kısmı.
ÇUBUK
Arıza Tarihi: 1.12.2025 10:00:00
Tamir Tarihi: 1.12.2025 12:00:00
Detay: Çubuk ilçesi Yıldırımbeyazıt mahallesi Hakan caddesinde içme suyu şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır.
Etkilenen Yerler: Çubuk ilçesi Yıldırımbeyazıt mahallesi Hakan caddesi ve bağlı sokaklar etkilenmektedir.
YENİMAHALLE
Arıza Tarihi: 1.12.2025 10:05:00
Tamir Tarihi: 1.12.2025 14:00:00
Detay: İvedik mahallesi Anadolu bulvarı no 184 Pe 140 borudan 100'lük branşman bağlantısı için sular kesildi.
Etkilenen Yerler: İvedik mahallesi Anadolu bulvarı.
YENİMAHALLE
Arıza Tarihi: 1.12.2025 10:45:00
Tamir Tarihi: 1.12.2025 15:00:00
Detay: Anadolu mahallesi Anadolu Caddesi içerisinde,100'lük duktil boruda oluşan arıza sebebiyle plansız su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Karşıyaka Mahallesi bir kısmı Anadolu Mahallesi tamamı.
SİNCAN
Arıza Tarihi: 30.11.2025 14:00:00
Tamir Tarihi: 1.12.2025 23:55:00
Detay: Ankara genelinde su kaynaklarımızda yaşanan azalma ve şebeke üzerindeki yoğun kullanım nedeniyle bazı bölgelerde dönemsel su kesintileri ya da basınç düşüklükleri yaşanabilmektedir. Kesintilerin etkilerini en aza indirmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.
Etkilenen Yerler: Pınarbaşı Mahallesi Malazgirt Mahallesi Saraycık Mahallesi ve üst kotlar Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür eder, suyun daha verimli kullanılmasının önemini hatırlatırız.
MAMAK
Arıza Tarihi: 30.11.2025 19:20:00
Tamir Tarihi: 1.12.2025 05:00:00
Detay: Mamak ilçesinde yoğun su kullanımı nedeniyle depolardaki su seviyeleri azalmıştır. Bu nedenle aşağıda belirtilen mahallelerde basınç düşüklüğü veya su kesintisi yaşanabilir.
Etkilenen Yerler: Abidinpaşa, Akdere ,Şehit Cengiz Topel, Demirlibahçe, Kazım Orbay, Kartaltepe, Mehtap, Saimekadın, Tuzluçayır, Kutlu, Mutlu, General Zeki Doğan, Şafaktepe, Balkiraz, Aşık Veysel, Ege, Cengizhan, Akşemsetttin, Duralialıç, Bogazici, Fahrikorutürk, Misket, Zirvekent, Şahintepe, Şirintepe, Çağlayan.
KEÇİÖREN
Arıza Tarihi: 1.12.2025 10:00:00
Tamir Tarihi: 1.12.2025 23:55:00
Detay: yoğun tüketim kaynaklı basınc sorunu /susuzluk Sayın abonemiz, Keçiören ilçesinde yoğun su kullanımı nedeniyle depolardaki su seviyesi azalmış ve gelen su doğrudan tüketime yönlendirilmiştir. Bu nedenle ilçenin yüksek kesimlerinde basınç düşüklüğü ve su kesintileri yaşanabilmektedir. Basınç düşüklüğü tarih ve saati :01.12.2025 saat 10:00 Hatların toparlanma tarih ve saati : 01.12.2025 saat 23-55
Etkilenen Yerler: keçiören geneli.