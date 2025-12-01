SİNCAN

Arıza Tarihi: 30.11.2025 14:00:00

Tamir Tarihi: 1.12.2025 23:55:00

Detay: Ankara genelinde su kaynaklarımızda yaşanan azalma ve şebeke üzerindeki yoğun kullanım nedeniyle bazı bölgelerde dönemsel su kesintileri ya da basınç düşüklükleri yaşanabilmektedir. Kesintilerin etkilerini en aza indirmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.

Etkilenen Yerler: Pınarbaşı Mahallesi Malazgirt Mahallesi Saraycık Mahallesi ve üst kotlar Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür eder, suyun daha verimli kullanılmasının önemini hatırlatırız.