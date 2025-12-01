TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ





PKK'nın fesih ve silah bırakma sürecinde gelinen aşama değerlendirilecek. Sürecin Meclis'teki komisyon ayağında kritik bir haftaya adım atılırken, Kabine'de de son gelişmeler ele alınacak. Son olarak Zap bölgesindeki faaliyetlerini sona erdirdiğini açıklayan PKK'nın silah bırakma süreci de sahadan gelen raporlar eşliğinde değerlendirilecek.