Kabine toplanıyor! İşte 1 Aralık 2025 kabine masasının gündemindeki başlıklar

12:341/12/2025, Pazartesi
Kabine Toplantısı konuları 1 Aralık 2025 Pazartesi günü yapılacak toplantı öncesi araştırılıyor 1 Aralık 2025 Kabine toplantısı saati ve gündem konuları arasında ekonomi, iç ve dış politikadaki gelişmelerin görüşülmesi bekleniyor. Peki, kabine toplantısı saat kaçta? İşte 1 Aralık 2025 Kabine toplantısı saati ve gündem konuları!

Aralık ayının ilk Kabine Toplantısı tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe’de toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık edeceği toplantının ana gündeminde, Terörsüz Türkiye sürecindeki son durum ve ekonomideki gelişmeler yer alıyor. Dış politika başlığında Ukrayna-Rusya savaşı ile Gazze'deki son durumun da ele alınması bekleniyor. Peki, Kabinenin gündeminde başka neler olacak? İşte 1 Aralık 2025 Kabine Toplantısı konuları…

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetiminde 1 Aralık 2025 Pazartesi günü (bugün) bir araya gelecek.

Beştepe'de yapılacak toplantının saat 15.00 civarında başlaması öngörülüyor.


1 ARALIK 2025 KABİNE TOPLANTISI KONULARI

Toplantının ana gündemini Terörsüz Türkiye hedefinde gelinen aşama oluşturacak.

Dış politika başlığında Ukrayna-Rusya savaşı ile Gazze'deki son durum ele alınacak.

2026 bütçesine dair görüşmeler TBMM komisyonunda sürerken gelinen aşamanın da masaya yatırılması bekleniyor.



TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ


PKK'nın fesih ve silah bırakma sürecinde gelinen aşama değerlendirilecek. Sürecin Meclis'teki komisyon ayağında kritik bir haftaya adım atılırken, Kabine'de de son gelişmeler ele alınacak. Son olarak Zap bölgesindeki faaliyetlerini sona erdirdiğini açıklayan PKK'nın silah bırakma süreci de sahadan gelen raporlar eşliğinde değerlendirilecek.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI


Kabine’de diplomatik temas trafiğinin yansımaları da ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yakın zamanda Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüşmüş, Ukrayna savaşındaki son durum ele alınmıştı. Karadeniz'de önceki gece vurulan tankerler sonrasında bölgede tansiyon yeniden yükseldi. Liman ve enerji güvenliğinin tesisini sağlamak başta olmak üzere ateşkes planları masaya yatırılacak.

GAZZE'DEKİ GELİŞMELER


Filistin'de kalıcı ateşkesin sürdürülebilir zemine oturması da Kabine'de gündemde olacak. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde alınan Gazze'de barış kurulu kurulması ve Uluslararası İstikrar Gücü'nün görev yapması kararının yansımaları takip edilecek. Türkiye'nin Gazze'ye asker sevkiyatı dahil sürece hangi adımlarla katkı sağlayabileceği mercek altına alınacak.

