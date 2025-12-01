Emekliye zamlı ödeme tablosu güncelendi: SSK, Bağ-Kur, 4C'liye 39 bin TL'yi aşan altın tepside ödeme

AKBANK: Maaşını taşıyanlara ya da mevcut maaş taahhütlerini yenileyenlere 15 bin liraya varan promosyona ilaveten 15.000 liraya varan ödül imkanı sunuyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 6.500, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 12.500, 20.000 lira ve üzeri olanlara 15.000 lira promosyon ödemesi yapılıyor. Ayrıca 2 otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 1.000, toplam 5.000 lira, emekli yakınını getirenlere 5.000 lira ve kredi kartı harcamasına 5.000 lira olmak üzere toplam 15 bin liraya varan ek ödül fırsatı sunuluyor.

ALBARAKA TÜRK: Emekli maaşını bankaya taşıyanlara 25 bin liraya varan promosyon imkanı sunuyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 6.500, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 10.400, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 13.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 15.600 lira promosyon veriyor. Buna ilaveten iki otomatik fatura ödeme talimatına 1.400 lira, kredi kartıyla harcamaya 2.000 liraya varan, emekli maaş müşterisi getirenlere de getirdiği her kişi için 1.000, toplamda en çok 6.000 lira olmak üzere toplam 9.400 lira ek ödül veriyor.