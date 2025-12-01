ABD’nin her yıl rutin şekilde Ekim ayında duyurduğu başvuru ekranı, beklenen tarihlerde aktif olmadı ve süre uzadıkça belirsizlik büyüdü. 43 günlük hükümet kapanmasının ardından sistemin açılması beklenirken, konuyla ilgili araştırmalar hızlandı. Sürece dair yeni bir açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, gecikmenin sürmesine yönelik soruları yeniden gündeme getirdi. Peki, Green Card başvuruları açıldı mı, nasıl yapılacak? 2026 ABD vizesi (Green Card) başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte detaylar.
Green Card’a başvurmayı planlayanlar, sürece dair güncel bilgileri merakla takip ediyor. ABD’de kalıcı oturum hakkı sunan bu programa katılmak için başvuru döneminin resmen açılması bekleniyor. Normalde her yıl Ekim ile Kasım ayları arasında erişime açılan sistemin bu yıl hâlâ başvuruya kapalı olması, gözleri yapılacak açıklamalara çevirdi. Peki Green Card başvuruları için başvurular ne zaman yapılacak, şartları neler?
GREEN CARD BAŞVURULARINDA NEDEN GECİKME YAŞANDI?
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Habertürk'ün başvuruların ne zaman başlayacağı ve bu sene başvuru sürecinde hangi değişikliklerin yaşanacağına ilişkin sorusunu yanıtladı ancak konu hakkında net bir yanıt gelmedi.
2026 yılında yapılacak Green Card başvurularında 1 dolarlık ücretin alınacağı duyurulmuştu, ancak geçtiğimiz günlerde pasaport gerekliliğinin de geri geleceği iddiaları gündeme gelmişti. Buna ilişkin soruyu yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü şu yanıtı verdi:
"15 Eylül'de, Dışişleri Bakanlığı Çeşitlilik Vizesi (DV) Programı'na kayıt için 1 dolarlık bir ücret getirildiğini duyurdu. Bu yeni ücret, rastgele seçim sürecinin yönetim maliyetlerinin genel kamu yerine başvuru sahipleri tarafından daha adil bir şekilde karşılanmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca, potansiyel başvuru sahiplerini sömürmeye çalışan kişiler tarafından yapılan sahte veya spekülatif başvuruları azaltmayı hedeflemektedir."
GREEN CARD BAŞVURU TARİHİ AÇIKLANDI MI?
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Habertürk'ün başvuruların ne zaman başlayacağı ve bu sene başvuru sürecinde hangi değişikliklerin yaşanacağına ilişkin sorusunu yanıtladı ancak fakat sürece dair net bilgi henüz yok.
Henüz Green Card başvuruları başlamadı. Pasaport gerekliliğine ilişkin yanıt vermeyen ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, başvuruların ne zaman başlayacağı hakkında da net bir açıklama yapmadı ve şu ifadeleri kullandı:
"DV-2027 kayıt tarihlerini ve diğer ayrıntıları, mevcut olduğunda travel.state.gov adresinden duyuracağız."
GREEN CARD'A 1 DOLARLIK BAŞVURU ÜCRETİ GETİRİLDİ
Bu sene başvuru sahiplerinden 1 dolarlık kayıt ücreti istenecek, bu sebeple sistemde yapılan değişiklik sebebiyle halen başvuruların başlayamadığı düşünülüyor.
1 dolarlık kayıt ücretiyle yılda yaklaşık 25 milyon dolar gelir elde edileceği tahmin ediliyor. Her yıl 55 bin göçmen vizesi dağıtan DV çekilişi, uygun ülkelerden milyonlarca insan için ABD'ye yasal yoldan yerleşme fırsatı sunuyor.
GREEN CARD BAŞVURULARINDA PASAPORT ZORUNLULUĞU GELİYOR
Öte yandan Trump yönetimi, Green Card çekilişine başvuran herkes için pasaport zorunluluğu getiren eski kuralı yeniden getirmek için taslak hazırladı. Ancak sürecin tamamlanması zaman alacağı için bu yıl uygulanmayacak. BD Dışişleri Bakanlığı da buna ilişkin soruyu net bir şekilde yanıtlamadı.
GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (https://dvprogram.state.gov) Green Card başvurusu yapılabilmektedir.
Green Card başvurusu yapan kişiler, başvuru formunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde girmelidir.
GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI
Uyruk şartı: Başvuran kişi, ABD’nin belirlediği uygun ülkelerden birinin vatandaşı olmalıdır (Türkiye başvuruya uygundur).
Eğitim veya iş deneyimi şartı:
En az lise mezunu olmak, ya da
Son 5 yıl içinde, en az 2 yıl eğitim veya deneyim gerektiren bir işte 2 yıl çalışmış olmak gerekir.
Geçerli pasaport: Başvuru sırasında geçerli bir biyometrik pasaport bilgisi istenmektedir.
Fotoğraf şartı: Belirtilen ölçülerde (son 6 ay içinde çekilmiş, beyaz fonda, yüz net görülecek şekilde) dijital fotoğraf yüklenmelidir.
Sonuçlar, genellikle Mayıs ayında aynı web sitesi üzerinden açıklanır. Buna göre, 2025'te başvuruların sonuçları Mayıs 2026’da açıklanacak. Sonuçlar dvprogram.state.gov adresinden öğrenilebilecek.