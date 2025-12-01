Yılbaşı tatilinin ne zaman olacağı ve hangi günlere denk geleceği 2025’ün son günleri ve 2026’nın ilk günlerine yaklaşırken merak konusu oldu. Özellikle öğrenciler ve çalışanlar 1 Ocak'ın resmi tatil olup olmadığını ve yılbaşı tatilinin kaç gün olduğunun cevabını arıyor. Yılbaşı ne zaman, yılbaşı tatili kaç gün olacak? 2026 resmi tatiller haberimizde.
31 Aralık okullar tatil mi? Okullarda yılbaşı tatili kaç gün? milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi ile öğrenci velilerinin en önemli gündem maddesi oldu. her yıl olduğu gibi bu sene de heyecanla beklenen yeni yıla günler kala program yapmaya başlayan veliler yılbaşında okullar ne zaman tatil? sorusunun yanıtına göre hareket edecekler.
31 Aralık 2025: Okullar ve Üniversiteler Tatil Mi?
31 Aralık 2025, Çarşamba günü okullar ve üniversiteler için tatil olmayacak. Eğitim kurumlarında normal ders saatleri devam edecek. Yılbaşı tatili yalnızca 1 Ocak 2025'te geçerli olacak. Öğrenciler ve öğretim üyeleri için 31 Aralık günü okul ve üniversiteye gitmek zorunlu olacak.
Yılbaşı tatili (1 Ocak) resmi tatil mi?
Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Dolayısı ile yılbaşı tatili 1 gün olacak. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.
Çalışanlar İçin Yılbaşı Tatili
Çalışanlar 1 Ocak 2026'da resmi tatil hakkı elde ederken, 31 Aralık Çarşamba günü çalışma saatleri iş yerine göre değişebilir. Özel sektör çalışanları ve kamu çalışanları için 31 Aralık'ın tatil olup olmayacağı, iş yerinin politikalarına ve sektörün uygulamalarına bağlı olarak farklılık gösterebilir. Ancak resmi tatil yalnızca 1 Ocak 2026'da geçerli olacak.
2026 RESMİ TATİLLER
1 Ocak Yılbaşı
19 Mart Ramazan Bayramı Arifesi
20 Mart Ramazan Bayramı 1.gün
21 Mart Ramazan Bayramı 2.gün
22 Mart Ramazan Bayramı 3.gün
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
26 Mayıs Kurban Bayramı Arifesi
27 Mayıs Kurban Bayramı 1.gün
28 Mayıs Kurban Bayramı 2.gün
29 Mayıs Kurban Bayramı 3.gün
30 Mayıs Kurban Bayramı 4.gün
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü
30 Ağustos Zafer Bayramı
28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
31 Aralık Yılbaşı gecesi
Not: Arifeler öğleden sonra tatildir.