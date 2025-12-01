31 Aralık okullar tatil mi? Okullarda yılbaşı tatili kaç gün? milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi ile öğrenci velilerinin en önemli gündem maddesi oldu. her yıl olduğu gibi bu sene de heyecanla beklenen yeni yıla günler kala program yapmaya başlayan veliler yılbaşında okullar ne zaman tatil? sorusunun yanıtına göre hareket edecekler.

31 Aralık 2025: Okullar ve Üniversiteler Tatil Mi?

31 Aralık 2025, Çarşamba günü okullar ve üniversiteler için tatil olmayacak. Eğitim kurumlarında normal ders saatleri devam edecek. Yılbaşı tatili yalnızca 1 Ocak 2025'te geçerli olacak. Öğrenciler ve öğretim üyeleri için 31 Aralık günü okul ve üniversiteye gitmek zorunlu olacak.

Yılbaşı tatili (1 Ocak) resmi tatil mi?

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Dolayısı ile yılbaşı tatili 1 gün olacak. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.

Çalışanlar İçin Yılbaşı Tatili

Çalışanlar 1 Ocak 2026'da resmi tatil hakkı elde ederken, 31 Aralık Çarşamba günü çalışma saatleri iş yerine göre değişebilir. Özel sektör çalışanları ve kamu çalışanları için 31 Aralık'ın tatil olup olmayacağı, iş yerinin politikalarına ve sektörün uygulamalarına bağlı olarak farklılık gösterebilir. Ancak resmi tatil yalnızca 1 Ocak 2026'da geçerli olacak.

2026 RESMİ TATİLLER

1 Ocak Yılbaşı

19 Mart Ramazan Bayramı Arifesi

20 Mart Ramazan Bayramı 1.gün

21 Mart Ramazan Bayramı 2.gün

22 Mart Ramazan Bayramı 3.gün

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

26 Mayıs Kurban Bayramı Arifesi

27 Mayıs Kurban Bayramı 1.gün

28 Mayıs Kurban Bayramı 2.gün

29 Mayıs Kurban Bayramı 3.gün

30 Mayıs Kurban Bayramı 4.gün

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

31 Aralık Yılbaşı gecesi

Not: Arifeler öğleden sonra tatildir.







