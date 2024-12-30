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31 Aralık Salı günü okul var mı, tatil mi? Yılbaşında okullar kaç gün tatil olacak?

31 Aralık Salı günü okul var mı, tatil mi? Yılbaşında okullar kaç gün tatil olacak?

08:3530/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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31 Aralık tatil mi, yarım gün mü? milyonlarca öğrenci ve velinin yoğunlaştığı konulardan oldu. Sayılı günlerin kaldığı yeni yıl öncesinde yılbaşı tatili planlarını yapanlar arasında öğrenciler de var. Bu noktada gözler MEB kanallarına dönüyor. 31 Aralık okullar tatil mi, yarım gün mü gibi sorular araştırmalara konu oldu. Peki, 31 Aralık'ta okullar tatil mi, yarım gün mü? Yılbaşında okullar kaç gün tatil?

31 Aralık okullar tatil mi? Okullarda yılbaşı tatili kaç gün? milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi ile öğrenci velilerinin en önemli gündem maddesi oldu.

31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ?


31 Aralık Salı günü resmi tatil kapsamında değerlendirilmiyor. Sadece yılın ilk günü; 1 Ocak tarihi tatil kapsamında yer alıyor.

31 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ?


MEB ile takip edilen okulların tatil günleri yılbaşı öncesinde de gündemde.

Ancak 31 Aralık tarihinin tatil kapsamında olmaması nedeniyle okullar da salı günü normal ders düzenine devam edecek.


YILBAŞINDA OKULLAR KAÇ GÜN TATİL?


Yılbaşı tatili 1 Ocak 2024 resmi tatili olacak. Dolayısı ile okullarda yılbaşı tatili 1 gün olacak.

2025 RESMİ TATİL GÜNLERİ


Yılbaşı – 1 Ocak 2025, Çarşamba

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – 23 Nisan 2025, Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü – 1 Mayıs 2025, Perşembe

Ramazan Bayramı Arifesi – 29 Mart 2025, Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Günü – 30 Mart 2025, Pazar

Ramazan Bayramı 2. Günü – 31 Mart 2025, Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü – 1 Nisan 2025, Salı







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