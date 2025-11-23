TOKİ başvuru ücreti nasıl yatırılacak? 500 bin sosyal konut TOKİ ödemeleri 5000 TL nasıl yapılır?

TOKİ başvuru ücreti nasıl yatırılacak?

e-Devlet üzerinden başvurusunu tamamlayan vatandaşların en çok merak ettiği konu, başvuru ücretinin nasıl ödeneceği oluyor. Süreç şu şekilde işliyor:

e-Devlet başvurusu tamamlandıktan sonra, ilgili banka tarafından başvuru sahibine bir SMS gönderilir.

Bu SMS'te, başvuru sahibi adına özel olarak açılmış bir IBAN numarası yer alır.

Başvuru ücreti, bu hesaba EFT, havale veya ATM aracılığıyla yatırılabiliyor.

Ödemenin banka tarafından belirtilen süre içinde yapılması kritik önem taşıyor. Aksi takdirde, yapılan başvuru otomatik olarak iptal edilebiliyor.

e-Devlet kanalıyla başvuru ve ödeme adımlarını tamamlayan vatandaşların ayrıca banka şubelerine gitmesine gerek bulunmuyor.