SSK - BAĞKUR EMEKLİ 5 AYLIK ENFLASYON FARKI HESAPLANDI: 5 aylık enflasyon farkına göre memur, SGK ve Bağ-Kur emeklisi maaşları ne kadar olacak?

TÜİK’in kasım ayı enflasyonunu duyurmasıyla 5 aylık enflasyon farkı belli oldu. Ocak ayındaki zam oranının temel belirleyicisi olan bu fark, milyonlarca memur ve emeklinin maaş hesabını yeniden gündeme taşıdı. Aralık verisiyle tablo tamamen netleşecek olsa da mevcut rakamlar 2026 zamlarına dair önemli ipuçları veriyor. İşte 5 aylık enflasyona göre oluşan ilk maaş hesapları…
Milyonların maaş zammını belirleyen enflasyon verilerinde yeni aşama tamamlandı. TÜİK’in kasım ayı rakamlarıyla 5 aylık enflasyon farkı ortaya çıkarken memur, memur emeklisi ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı için ilk tablo netleşti. Şimdi gözler aralık verisine çevrildi. Peki eldeki verilere göre 2026 memur ve emekli maaşları hangi seviyeye yükseliyor?
5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, kasım ayı enflasyon verileri 3 Aralık'ta belli oldu. Enflasyon temmuz ayında 2,06, ağustos ayında 2,04, eylül ayında 3,23 ve ekim ayında 2,55 olarak açıklanmıştı. Kasım ayında ise enflasyon 0,87 olarak açıklandı ve 5 aylık enflasyon farkı yüzde 5,91 olarak oluştu.
SGK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ OCAK'TA NE KADAR ALACAK?
SGK ve Bağ-Kur emeklileri kasım ayı verisinin 0,87 olarak açıklanmasıyla birlikte 5 aylık enflasyon toplamda yüzde 11,21 oldu.
Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 11,21'lik zammı hak etmiş olacak. Yapılacak bu zam Ocak 2026'daki maaşlara yansıyacağı için aralık ayında açıklanacak 6 aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ 2026'DA NE KADAR ZAM ALACAK?
Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri ocak ayında 2026 yılının ilk zammını alacak. Kasım ayı enflasyonunun aylık bazda 0,87 olarak açıklamasıyla birlikte toplam enflasyon yüzde 11,21'i aştı.
Memur zammında belirleyici olan 5 aylık enflasyon farkı ise yüzde 5,91 olarak oluştu. Memur ve emeklileri bu hesaplamalar doğrultusunda yüzde 5,91enflasyon farkına 8.Dönem Toplu sözleşmesi ile belirlenen yüzde 11 ilave edilmesi halinde toplam yüzde 17,57 zammı şimdiden hak etmiş oldu.
NET RAKAM 5 OCAK'TA BELLİ OLACAK
Net rakam ocak ayında açıklanacak 6 aylık enflasyon verisiyle belli olacak. Memur ve memur emeklileri ocak ayında enflasyon farkına ek olarak yüzde 11 de toplu sözleşme zammı alacak.