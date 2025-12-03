EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 5 AYLIK ENFLASYON FARKI | SSK, BAĞKUR emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? En düşük emekli maaşı...

Emekli maaşlarına ocakta yapılacak zam için belirleyici veri belli oldu. TÜİK’in kasım ayı enflasyonu, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin beş aylık zam oranını ortaya koydu. Yüzdelik artıştan yeni maaş tablolarına kadar tüm detaylar haberimizde…
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin merakla beklediği kasım enflasyonu açıklandı ve beş aylık zam oranı netleşti. Emeklilerin ocak maaşlarına yansıyacak artışa dair hesaplamalar da bu veriyle şekillendi. İşte en güncel rakamlarla 2026 Ocak zammı beklentisi…
5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, kasım ayı enflasyon verileri 3 Aralık'ta belli oldu.
Enflasyon temmuz ayında 2,06, ağustos ayında 2,04, eylül ayında 3,23 ve ekim ayında 2,55 olarak açıklanmıştı. Kasım ayında ise enflasyon 0,87 olarak açıklandı ve 5 aylık enflasyon farkı yüzde 5,91 olarak oluştu.
SGK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ OCAK'TA NE KADAR ALACAK?
SGK ve Bağ-Kur emeklileri kasım ayı verisinin 0,87 olarak açıklanmasıyla birlikte 5 aylık enflasyon toplamda yüzde 11,21 oldu.
Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 11,21'lik zammı hak etmiş olacak.
Yapılacak bu zam Ocak 2026'daki maaşlara yansıyacağı için aralık ayında açıklanacak 6 aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ 2026'DA NE KADAR ZAM ALACAK?
Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar.
Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri ocak ayında 2026 yılının ilk zammını alacak.
Kasım ayı enflasyonunun aylık bazda 0,87 olarak açıklamasıyla birlikte toplam enflasyon yüzde 11,21'i aştı.
Memur zammında belirleyici olan 5 aylık enflasyon farkı ise yüzde 5,91 olarak oluştu.
Memur ve emeklileri bu hesaplamalar doğrultusunda yüzde 5,91enflasyon farkına 8.Dönem Toplu sözleşmesi ile belirlenen yüzde 11 ilave edilmesi halinde toplam yüzde 17,57 zammı şimdiden hak etmiş oldu.