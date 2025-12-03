Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Gökhan Gönül ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Gökhan Gönül ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

18:133/12/2025, Çarşamba
G: 3/12/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Gökhan Gönül
Gökhan Gönül

Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski futbolcu Gökhan Gönül, ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıntılar Geliyor...

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Gökhan Gönül
#Borsa İstanbul
#Manipülasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
12. yargı paketinde neler var, Meclis’e ne zaman gelecek?