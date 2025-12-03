Borsada manipülasyon soruşturması: Gökhan Gönül'e adli kontrol şartı Aref Ghafouri'ye tutuklama

Borsa İstanbul'da (BIST) bazı hisse senetlerinde spekülasyon yapılarak yapay fiyat hareketleri oluşturdukları tespit edilen şüphelilere operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 5 ilde yapılan operasyonlarda aralarında eski futbolcu Gökhan Gönül'ün de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Usulsüzlük SPK raporlarıyla ortaya çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporları doğrultusunda bazı hisse senetlerinde spekülasyon yapılarak yapay fiyat hareketleri oluşturulduğu belirlendi. SPK raporlarıyla ortaya çıkarılan usulsüz işlemlerde fiyatları manipüle eden kişilerin 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' ve 'Bilgi Bazlı Piyasa Dolandırıcılığı' suçlarını işledikleri tespit edildi.

Bu kapsamda kimlikleri belirlenen kişilere yönelik İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Samsun ve Kahramanmaraş'ta belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda tüm zanlılar gözaltına alındı.

Gökhan Gönül hakkında karar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan Borsa manipülasyonu soruşturmasında kapsamında, eski futbolcu Gökhan Gönül ve Cemal Çetinkaya, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından ’ev hapsi’ ve ’yurt dışına çıkış yasağı’ şeklinde adli kontrol tedbiri talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

İki zanlı ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aref Ghafouri tutuklandı

Diğer 10 zanlı hakkında tutuklama istendi.

Hakim karşısına çıkan ve aralarında Aref Ghafouri'nin de bulunduğu sekiz şüpheli tutuklandı.



