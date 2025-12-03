Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Borsada manipülasyon soruşturması: Gökhan Gönül'e adli kontrol şartı Aref Ghafouri'ye tutuklama

Borsada manipülasyon soruşturması: Gökhan Gönül'e adli kontrol şartı Aref Ghafouri'ye tutuklama

18:133/12/2025, Çarşamba
G: 3/12/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Gökhan Gönül
Gökhan Gönül

Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski futbolcu Gökhan Gönül ile Cemal Çetinkaya ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 10 zanlı hakkında tutuklama istendi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Aref Ghafouri'nin de bulunduğu sekiz şüpheli tutuklandı.

Borsa İstanbul'da (BIST) bazı hisse senetlerinde spekülasyon yapılarak yapay fiyat hareketleri oluşturdukları tespit edilen şüphelilere operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 5 ilde yapılan operasyonlarda aralarında eski futbolcu Gökhan Gönül'ün de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Usulsüzlük SPK raporlarıyla ortaya çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporları doğrultusunda bazı hisse senetlerinde spekülasyon yapılarak yapay fiyat hareketleri oluşturulduğu belirlendi. SPK raporlarıyla ortaya çıkarılan usulsüz işlemlerde fiyatları manipüle eden kişilerin 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' ve 'Bilgi Bazlı Piyasa Dolandırıcılığı' suçlarını işledikleri tespit edildi.

Bu kapsamda kimlikleri belirlenen kişilere yönelik İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Samsun ve Kahramanmaraş'ta belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda tüm zanlılar gözaltına alındı.

Gökhan Gönül hakkında karar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan Borsa manipülasyonu soruşturmasında kapsamında, eski futbolcu Gökhan Gönül ve Cemal Çetinkaya, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından ’ev hapsi’ ve ’yurt dışına çıkış yasağı’ şeklinde adli kontrol tedbiri talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

İki zanlı ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aref Ghafouri tutuklandı

Diğer 10 zanlı hakkında tutuklama istendi.

Hakim karşısına çıkan ve aralarında Aref Ghafouri'nin de bulunduğu sekiz şüpheli tutuklandı.


#Gökhan Gönül
#Borsa İstanbul
#Manipülasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları Ocak 2026’da ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç lira olur? 5 aylık enflasyon farkı kesinleşti