Bugün kimin maçı var? sorusu futbol heyecanı yaşamak isteyenler tarafından merak konusu. Ziraat Türkiye Kupası Eleme maçları devam ediyor. Trabzonspor, Vanspor’u konuk edecek. Fatih Karagümrük deplasmanda Esenler Erokspor ile mücadele edecek. İngiltere Premier Lig de heyecan dorumda. Arsenal - Brentford takımları kıyasıya mücadele edecek. İspanya La Liga’da ise Athletic Bilbao - Real Madrid karşı karşıya gelecek. Maç saatlerini kaçırmak istemeyen futbol hayranları bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte 3 Aralık bugün oynanacak maçlar.
Bugün kimin maçı var? sorusu futbol heyecanı yaşamak isteyenler tarafından merak konusu. Ziraat Türkiye Kupası ZTK Eleme maçları tüm hızıyla devam ediyor. Trabzonspor ile Vanspor karşı karşıya gelecek. İspanya La Liga’da Athletic Bilbao - Real Madrid takımları kıyasıya mücadele edecek. Almanya Kupası mücadelesi sürüyor. Bayern Münih'in rakibi Union Berlin. Maç saatlerini kaçırmak istemeyen futbol hayranları bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte 3 Aralık bugün oynanacak maçlar.
Bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
15:30 Esenler Erokspor - Fatih Karagümrük Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor
17:00 Atalanta - Genoa İtalya Kupası TRT Spor
18:00 Beyoğlu Yeni Çarşı - Göztepe Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor
20:00 Bochum - Stuttgart Almanya Kupası DFB Pokal Sıfır TV Youtube
20:00 Freiburg - Darmstadt 98 Almanya Kupası DFB Pokal Sıfır TV Youtube
20:00 Napoli - Cagliari İtalya Kupası TRT Spor
20:30 Trabzonspor - Vanspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor
21:00 Athletic Bilbao - Real Madrid İspanya La Liga S Sport
22:30 Arsenal - Brentford İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
22:30 Brighton - Aston Villa İngiltere Premier Lig Bein Sports 5
22:30 Burnley - Crystal Palace İngiltere Premier Lig Bein Sports Max 1
22:30 Wolverhampton - Nottingham Forest İngiltere Premier Lig Bein Sports Max 2
22:45 Hamburg - Holstein Kiel Almanya Kupasi DFB Pokal Sıfır TV Youtube
22:45 Union Berlin - Bayern Münih Almanya Kupası DFB Pokal Sıfır TV Youtube
22:45 Dundee United - Glasgow Rangers İskoçya Premier Lig S Sport Plus
23:00 Inter - Venezia İtalya Kupas TRT Spor
23:15 Leeds United - Chelsea İngiltere Premier Lig Bein Sports 2
23:15 Liverpool - Sunderland İngiltere Premier Lig Bein Sports 4