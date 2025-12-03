Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bugün hangi maçlar var, 3 Aralık maç saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bugün hangi maçlar var, 3 Aralık maç saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

15:173/12/2025, Çarşamba
G: 3/12/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Bugün kimin maçı var? sorusu futbol heyecanı yaşamak isteyenler tarafından merak konusu. Ziraat Türkiye Kupası Eleme maçları devam ediyor. Trabzonspor, Vanspor’u konuk edecek. Fatih Karagümrük deplasmanda Esenler Erokspor ile mücadele edecek. İngiltere Premier Lig de heyecan dorumda. Arsenal - Brentford takımları kıyasıya mücadele edecek. İspanya La Liga’da ise Athletic Bilbao - Real Madrid karşı karşıya gelecek. Maç saatlerini kaçırmak istemeyen futbol hayranları bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte 3 Aralık bugün oynanacak maçlar.

Bugün kimin maçı var? sorusu futbol heyecanı yaşamak isteyenler tarafından merak konusu. Ziraat Türkiye Kupası ZTK Eleme maçları tüm hızıyla devam ediyor. Trabzonspor ile Vanspor karşı karşıya gelecek. İspanya La Liga’da Athletic Bilbao - Real Madrid takımları kıyasıya mücadele edecek. Almanya Kupası mücadelesi sürüyor. Bayern Münih'in rakibi Union Berlin. Maç saatlerini kaçırmak istemeyen futbol hayranları bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte 3 Aralık bugün oynanacak maçlar.

Bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

15:30 Esenler Erokspor - Fatih Karagümrük Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor

17:00 Atalanta - Genoa İtalya Kupası TRT Spor

18:00 Beyoğlu Yeni Çarşı - Göztepe Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor

20:00 Bochum - Stuttgart Almanya Kupası DFB Pokal Sıfır TV Youtube

20:00 Freiburg - Darmstadt 98 Almanya Kupası DFB Pokal Sıfır TV Youtube

20:00 Napoli - Cagliari İtalya Kupası TRT Spor

20:30 Trabzonspor - Vanspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor

21:00 Athletic Bilbao - Real Madrid İspanya La Liga S Sport

22:30 Arsenal - Brentford İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

22:30 Brighton - Aston Villa İngiltere Premier Lig Bein Sports 5

22:30 Burnley - Crystal Palace İngiltere Premier Lig Bein Sports Max 1

22:30 Wolverhampton - Nottingham Forest İngiltere Premier Lig Bein Sports Max 2

22:45 Hamburg - Holstein Kiel Almanya Kupasi DFB Pokal Sıfır TV Youtube

22:45 Union Berlin - Bayern Münih Almanya Kupası DFB Pokal Sıfır TV Youtube

22:45 Dundee United - Glasgow Rangers İskoçya Premier Lig S Sport Plus

23:00 Inter - Venezia İtalya Kupas TRT Spor

23:15 Leeds United - Chelsea İngiltere Premier Lig Bein Sports 2

23:15 Liverpool - Sunderland İngiltere Premier Lig Bein Sports 4

#Bugünkü maç programı
#Süper Lig
#İtalya Serie A
#İngiltere Premier Lig
#İspanya La Liga
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
POLİS-BAŞKOMİSER MAAŞI HESAPLAMA EKRANI: 2026 Ocak zamlı polis ve başkomiser maaşı ne kadar olacak?