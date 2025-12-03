HSBC Global 28 Kasım 2025 tarihli “Türk Gıda Perakendecileri” raporunda, sektörün artan rekabet ve maliyet baskıları karşısında strateji değiştirdiğine vurgu yapmış ve BİM, Migros ve Şok Marketler için hisse başına hedef fiyatlarda artışa gitmişti. Kuruluş dün her üç hisse senedi için de yatırım tavsiyesini “AL” olarak teyit etmişti. Citigroup (Citi) da BIST'te işlem gören üç büyük perakende devi için hedef fiyatlarını yukarı yönlü güncellemiş ve her üç hisse senedi için de yatırım tavsiyesini "AL" olarak sürdürmüştü.