BİM ve Migros hisseleri sert düştü: Devre kesici uygulandı

BİM ve Migros hisseleri sert düştü: Devre kesici uygulandı

3/12/2025, Çarşamba
G: 3/12/2025, Çarşamba
Bim hissesi ne kadar düştü?
Bim hissesi ne kadar düştü?

Borsa İstanbul'da işlem gören Migros ve BİM hisselerinde kayıp büyük oldu. BİM (BİMAS) hisselerinde sürekli işleme yüzde 4,73 kaybın ardından ara verildi. Tek fiyat emir toplama başladı. Peki Migros (MGROS) hissesinde düşüş ne kadar oldu? İşte detaylar.

Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinden Bim ve Migros hisselerinde sert düşüş yaşandı. Borsa İstanbul'da işlem gören Migros (MGROS) hisselerinde kayıp yüzde 4,92’ye ulaştı. Kayıpların ardından sürekli işleme ara verilerek tek fiyat emir toplama süreci başladı.

BİM hisseleri ne kadar düştü?

Bim Birkeşik Mağazalar AŞ (BIMAS) hisselerinde de benzer bir geri çekilme yaşandı. BIMAS paylarında yüzde 4,55 kayıp yaşanmasının ardından sürekli işleme ara verildi. Son düşüşün ardından BIMAS paylarında haftalık kayıp yüzde 3,76, Migros hisselerinde haftalık kayıp ise yüzde 4,94 oldu.

HSBC Global 28 Kasım 2025 tarihli “Türk Gıda Perakendecileri” raporunda, sektörün artan rekabet ve maliyet baskıları karşısında strateji değiştirdiğine vurgu yapmış ve BİM, Migros ve Şok Marketler için hisse başına hedef fiyatlarda artışa gitmişti. Kuruluş dün her üç hisse senedi için de yatırım tavsiyesini “AL” olarak teyit etmişti. Citigroup (Citi) da BIST'te işlem gören üç büyük perakende devi için hedef fiyatlarını yukarı yönlü güncellemiş ve her üç hisse senedi için de yatırım tavsiyesini "AL" olarak sürdürmüştü.

