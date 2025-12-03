TOKİ başvuruları 10 Kasım’da başladı. TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru ücreti 5 bin TL olarak belirlendi. Şehit Yakını ve Terör Malullerinden başvuru bedeli alınmayacak. TOKİ başvuru ücretleri, T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T. Halk Bankası ve A.Ş., T. Emlak Katılım Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla veya e-devlet üzerinden başvuru yapılabilecek. Peki TOKİ başvurusu iptal edildiğinde başvuru ücreti geri alınır mı? TOKİ'ye yatırılan 5 bin lira geri nasıl alınır? İşte sorunun cevabına ilişkin haberin detayları.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Türkiye’nin en büyük konut seferberliği Yüzyılın Konut Projesi’ne başvurular başladı. e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık'ta, banka şubesi başvuruları ise 19 Aralık'ta sona erecek. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malullerinin başvuru işlemleri, başvuru bedeli alınmadan sadece şubeler aracılığıyla yapılacak. TOKİ, 500 bin sosyal konut kapsamında, yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle 1 milyon 800 bin liradan başlayan fiyatlarla evleri satışa sunacak. Başvuru şartlarını taşıyan vatandaşlar, bakanlık tarafından belirlenen tarihlerde başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek.
TOKİ başvurusu iptal edildiğinde başvuru ücreti geri alınır mı?
Evet, TOKİ projelerine yapılan başvurularda kurada konut sahibi olamayan veya başvuru şartlarını taşımadığı için başvurusu geçersiz sayılan vatandaşların yatırdığı ön başvuru ücretleri (5000 TL, vb.) geri iade edilmektedir. Yapılan kura çekilişi sonucunda ismi çıkmayan ve konut sahibi olamayan tüm başvuru sahipleri iade alma hakkına sahiptir.
İade sürecinin başlangıcı, ilgili projenin kura çekimi tamamlandıktan hemen sonra başlar. Projenin son kura çekimi yapıldıktan sonra, TOKİ ve anlaşmalı bankalar iade listelerini kesinleştirir. Genellikle kura çekiminin tamamlanmasını takip eden 5 iş günü ila 1 hafta içerisinde iade işlemleri başlatılır. TOKİ tarafından iade edilen başvuru ücretlerinde herhangi bir kesinti yapılmaz. Vatandaşların yatırdığı 5 bin TL’si tam olarak geri iade edilir.
TOKİ konut fiyatları ne kadar, ödemeler nasıl olacak?
İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.
TOKİ peşinatları ne kadar, kaç kaç vade var?
“Ev Sahibi Türkiye” sloganı kullanılan kampanya kapsamında 81 ilde TOKİ eliyle 500 bin konut inşa edilecek. Proje ile yüksek konut/kira fiyatlarının da dengelenmesi hedefleniyor. Konutlar yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.