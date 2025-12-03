e-YDS sınav başvuruları başladı: ÖSYM e-YDS/12 İngilizce sınavı başvuru ücreti ne kadar? İşte sınav tarihi ve detaylar

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden 2025 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2025/12) İngilizce başvuru ekranını adayların erişimine açtı. Sınava katılacak adaylar başvuru şartlarını taşımaları halinde işlemlerini yine AİS üzerinden başvuru ücretini ödeyerek yapabilecek. İşte ÖSYM'nin e-YDS sınav başvuru duyurusu ve detaylar.





ÖSYM'DEN E-YDS BAŞVURU DUYURUSU

e-YDS 2025/12 (İngilizce): Başvuruların Alınması

e-YDS 2025/12 İngilizce alanında 20 Aralık 2025 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-Sınav Uygulama Binalarında yapılacaktır. Adaylar saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.





Sınava başvurular, 3-11 Aralık 2025 tarihleri arasında olup adaylar başvurularını 3 Aralık 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr adresinden yapabilecektir.





Sınava alınacak aday sayısı, e-Sınav Uygulama Binalarının kapasitesiyle sınırlı olacağından bu sınav için kontenjan; Ankara’da 4376, İstanbul’da 455, İzmir’de 120 ve Adana’da 316 olarak belirlenmiştir. Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dâhil edilecektir. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süreci sonlandırılacaktır.





e-YDS, elektronik ortamda yapılacağından adayların sınavda uygulanacak arayüzleri sınav öncesinde tanıması amacıyla deneme e-Sınavı hazırlanmıştır. Sınava katılacak adayların sınavdan önce deneme sınavından yararlanmaları önemlidir.





Adaylar, deneme e-Sınav uygulaması ve 2025 e-YDS Kılavuzu’na aşağıdaki bağlantılardan erişebilecektir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.





SINAV ÜCRETİNİN ÖDENMESİ/BAŞVURU

SINAVA BAŞVURU KOŞULLARI

e-YDS elektronik ortamda yapılır. Bu nedenle sınava başvuracak adayların kişisel bir bilgisayarı kullanma bilgisine/becerisine sahip olmaları gerekir. Sınavda, adaylara bilgisayar kullanma eğitimi veya herhangi bir şekilde bilgisayar kullanım desteği sağlanmaz. e-YDS’nin uygulanması ile ilgili tüm bilgilendirmeler elektronik ortamda yapılır. Adaylara sözlü/yazılı danışmanlık hizmeti verilmez, sınavda yazılı ve/veya sözlü bilgilendirme yapılmaz. Sınav süresince görevlilerin adaylarla konuşması, iletişim kurması yasaktır. Adaylara görevliler tarafından sınava ilişkin açıklama yapılmaz. Adaylar sınava ilişkin tüm bilgilendirmeleri elektronik ortamda edinirler. Bu nedenle sınava katılmak isteyen adayların başvuru için sınav ücretini ödemeden önce internet ortamında yapılacak örnek e-YDS’ye katılmaları gerekmektedir.





Engeli veya sağlık sorunu nedeniyle sınavda herhangi bir araç gerece ihtiyaç duyan adaylar, raporlarında ve Sınava Giriş Belgelerinde yazılmış olması kaydıyla ilgili araç gereçle sınava alınırlar. Sınava Giriş Belgelerinde yazılı olmayan hiçbir araç gereç vb. e-sınav binalarına girişte kabul edilmez. Ancak, kaza, hastalık, tedavi vb. nedenlerle sağlık sorunu oluşan adaylar, sınav binası girişinde güvenlik görevlileri tarafından elle ve/veya dedektörle dikkatlice kontrol edilmek kaydıyla Sınava Giriş Belgesinde belirtilmeyen ilaç (tane ile), sargı bezi, koltuk değneği, atel, yürüteç, baston, boyunluk, korse, oturma simidi, alçı, bandaj, dizlik, göz damlası, astım ilacı/pompası/spreyi ile Sınava Giriş Belgesinde belirtilen e-sınav binasında ve salonunda sınava girebilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde yer alan engelli bilgileri/sağlık sorunlarına ilişkin kayıtlı bilgiler e-YDS için işleme alınmaz. Sağlık koşulları/engel durumları bu sınava uygun olmayan adayların, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (YDS) katılmaları önerilir.





ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından başvuru hizmeti ücreti ile sınav ücreti alınmaz. Bu durumdaki adaylar, sınav ücretinden muaf olmak için ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanında şehit yakını/gazi/gazi yakını seçeneğini işaretlerler. Bu durumda olup ücret muafiyetinden yararlanmak isteyen adayların, Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerini Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) sorgulatarak ÖSYM sistemine işletmiş olmaları gerekmektedir. Bunun için adaylar, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine giriş yapıp, PROFİLİM kısmında yer alan "Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerim" sayfasında bulunan “Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerimi SGK’dan

Güncelle” butonuna basarak, bu bilgilerinin ÖSYM sistemine girişini sağlayabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine erişim için şifresi olmayan adaylar, Şehit/Gazi yakınlık bilgilerini başvuru merkezlerinden de ÖSYM sistemine girişini sağlayabilirler. ÖSYM sisteminde şehit/gazi yakınlık bilgisi bulunan adaylar, ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanında şehit ve gazi yakını seçeneğini işaretleyerek başvuru yapabilirler. Bu adaylardan sınav ücreti alınmaz.





Şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocukları için e-sınav merkezlerinde ihtiyaca göre kontenjan belirlenir. Cezaevinde ve engelli bina/salonlarında elektronik sınav yapılamadığından sınava giriş koşullarını taşımayan adayların sınava başvurmamaları gerekmektedir. Sınava giriş koşullarını taşımadıkları hâlde başvurularını gerçekleştirerek sınava gelen adaylar sınava alınmaz.





SINAV ÜCRETİNİN ÖDENMESİ

Adayların sınav ücreti ödeme işlemine geçmeden önce mutlaka bu kılavuzu dikkatlice okumaları/incelemeleri ve tüm sınav koşullarını/kurallarını kabul ederek sınav ücreti ödediklerini belirtir ekran üzerinde yer alan kutucuğu işaretlemeleri zorunludur. Elektronik Yabancı Dil Sınavları (e-YDS), Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir’de ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde (e-Sınav Merkezi) yapılmaktadır. Sınav ücreti ödeme işlemi, ilgili e-YDS’nin başvuru tarihlerinin ilk günü saat 14.00’te başlar (Gerekli hallerde başvuru işleminin başlama saati, Başkanlıkça yeniden belirlenebilir.).





Sınava başvuru tarihlerinde, ÖSYM e-Sınav Merkezlerinin aday kapasitesi kadar adayın sınav ücreti alınır. Kapasite dolduğunda başvuru süresi tamamlanmamış olsa bile sınav ücreti ödeme işlemi sonlandırılır. Kapasite dolmadığı takdirde, ilgili e-YDS’nin başvuru tarihlerinin son günü saat 23.59’da sınav ücreti ödeme işlemi sona erer. Adaylar, sınav ücretini ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemini kullanarak, T.C. Kimlik Numarasını belirterek kredi kartı/banka kartı ile yatırırlar. Bankadan sınav ücreti ödemesi kabul edilmez. Sadece kredi kartı/banka kartı ile sınav ücreti ödeyen adayların e-YDS için başvuruları kabul edilir. Sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler iade edilmez/devredilmez. Sınav merkezlerindeki kontenjan sınırlı olduğundan dolayı adayların başvurularını tamamladıktan sonra yapacakları sınav merkezi değişikliği talepleri işleme alınamaz.





T.C. Kimlik Numarası bulunmayan adaylardan daha önceden Y.U. Numarası bulunanlar, mevcut Y.U. Numaralarını T.C. Kimlik Numarası olarak kullanırlar. T.C. Kimlik Numarası bulunmayan KKTC uyruklu, yabancı uyruklu ve uyruğu olmayan adaylar, T.C. Kimlik Numarası olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi’nden (MERNİS) almış oldukları “9” ile başlayan 11 rakamdan oluşan Yabancı Uyruklu (Y.U.) Numarasını (yabancı kimlik numarası) kullanırlar. Bu adayların kişisel bilgileri MERNİS’ten ÖSYM kayıtlarına yansıtılır. MERNİS’ten Y.U. Numarası edinmemiş adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden Y.U. Numarası edinme formunu doldurarak onaylar ve böylece bir “Belge Kodu” edinirler. Bu formun bir dökümü ve geçerli kimlik belgeleri ile birlikte ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri/yetkili başvuru merkezlerine başvurarak ücreti karşılığı Y.U. Numaralarını edinerek bu numarayı kullanırlar Başvuru süresince KKTC hariç yurt dışında bulunan adaylardan MERNİS’te Y.U. Numarası bulunmayanlar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden Y.U. Numarası edinme formunu doldurarak edindikleri “Belge Kodu” ile ÖSYM Çağrı Merkezinden Y.U. Numaralarını alır ve bu numarayı kullanır.



