Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
TOKİ 8 farklı şehirde 246 konut ve 80 iş yerini satışa çıkarıyor: İşte ödeme planı

TOKİ 8 farklı şehirde 246 konut ve 80 iş yerini satışa çıkarıyor: İşte ödeme planı

10:433/12/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
TOKİ satışları
TOKİ satışları

TOKİ, 8 farklı şehirde bulunan 246 konut ve 80 iş yerini açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor. İstanbul ve Ankara’daki müzayedelere isteyenler salon ortamında katılabileceği gibi, internet üzerinden de teklif verebilecek. Ancak çevrim içi tekliflerin, açık artırmadan bir iş günü önce sona ereceği unutulmamalı. Tüm ödemenin peşin yapılması durumunda ise yüzde 20 oranında indirim sağlanacak. Peki TOKİ konut ve işyeri satışı nerede hangi illerde var? İşte TOKİ satış sürecinin tüm detayları.

TOKİ, 8 farklı ilde bulunan 246 konut ile 80 iş yerini satışa sunuyor. Alıcılar, tercih ettikleri taşınmazı yüzde 25 peşinat ödeyerek 60 aya varan vadelerle satın alabilecek. Tüm ödemenin peşin yapılması durumunda ise yüzde 20 oranında indirim sağlanacak. Peki TOKİ konut ve işyeri satışı nerede hangi illerde var? İşte TOKİ satış sürecinin tüm detayları.

TOKİ KONUT VE İŞYERİ SATIŞI NE ZAMAN?

TOKİ, 246 konut ve 80 iş yerini, 5 Aralık 2025 Cuma günü saat 10.30'da aşağıdaki adreslerde açık artırma ile satacak:

- İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul

- Holiday Inn Ankara Çukurambar Çankaya/Ankara

TOKİ AÇIK ARTIRMA SATIŞLARI HANGİ İLDE?

İzmir, Samsun, Giresun, Çankırı, Ankara, İstanbul, Mersin, Mardin.

TOKİ ÖDEME PLANI NASIL?

- Yüzde 25 peşin, 60 ay vade

- Peşin ödemelerde yüzde 20 indirim

#TOKİ
#TOKİ satışları
#TOKİ konut satışı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 bin sosyal konut yerleri belli oldu mu? TOKİ konutların hangi il ve ilçede ne kadar yapılacağına ilişkin konut sayıları paylaşıldı