TOKİ, 8 farklı şehirde bulunan 246 konut ve 80 iş yerini açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor. İstanbul ve Ankara’daki müzayedelere isteyenler salon ortamında katılabileceği gibi, internet üzerinden de teklif verebilecek. Ancak çevrim içi tekliflerin, açık artırmadan bir iş günü önce sona ereceği unutulmamalı. Tüm ödemenin peşin yapılması durumunda ise yüzde 20 oranında indirim sağlanacak. Peki TOKİ konut ve işyeri satışı nerede hangi illerde var? İşte TOKİ satış sürecinin tüm detayları.
TOKİ, 8 farklı ilde bulunan 246 konut ile 80 iş yerini satışa sunuyor. Alıcılar, tercih ettikleri taşınmazı yüzde 25 peşinat ödeyerek 60 aya varan vadelerle satın alabilecek. Tüm ödemenin peşin yapılması durumunda ise yüzde 20 oranında indirim sağlanacak. Peki TOKİ konut ve işyeri satışı nerede hangi illerde var? İşte TOKİ satış sürecinin tüm detayları.
TOKİ KONUT VE İŞYERİ SATIŞI NE ZAMAN?
TOKİ, 246 konut ve 80 iş yerini, 5 Aralık 2025 Cuma günü saat 10.30'da aşağıdaki adreslerde açık artırma ile satacak:
- İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul
- Holiday Inn Ankara Çukurambar Çankaya/Ankara
TOKİ AÇIK ARTIRMA SATIŞLARI HANGİ İLDE?
İzmir, Samsun, Giresun, Çankırı, Ankara, İstanbul, Mersin, Mardin.
TOKİ ÖDEME PLANI NASIL?
- Yüzde 25 peşin, 60 ay vade
- Peşin ödemelerde yüzde 20 indirim