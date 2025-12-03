TOKİ, 8 farklı ilde bulunan 246 konut ile 80 iş yerini satışa sunuyor. Alıcılar, tercih ettikleri taşınmazı yüzde 25 peşinat ödeyerek 60 aya varan vadelerle satın alabilecek. Tüm ödemenin peşin yapılması durumunda ise yüzde 20 oranında indirim sağlanacak. Peki TOKİ konut ve işyeri satışı nerede hangi illerde var? İşte TOKİ satış sürecinin tüm detayları.