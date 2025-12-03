Yeni Şafak
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DUYURULAR: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

14:573/12/2025, Çarşamba
Merkez Bankası’nın Aralık ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Para Politikası Kurulu’nun (PPK) alacağı karar; kredi faizlerinden mevduat oranlarına, tüketici finansmanından piyasa hareketlerine kadar ekonominin birçok alanında belirleyici olacak. Yatırımcılar, tasarruf sahipleri ve tüketiciler “Aralık ayı PPK toplantısı ne zaman, faiz kararı hangi tarihte açıklanacak?” sorularına yanıt ararken, ekonomi çevreleri Merkez Bankası’nın olası adımlarına ilişkin beklentilerini paylaşmaya başladı. İşte 2025 Aralık ayı faiz kararına dair tahminler ve kritik tarihler…

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Aralık ayı faiz kararı, ekonomiyi yakından takip eden milyonların gündeminde. Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak karar; kredi maliyetleri, mevduat getirileri ve piyasa dengeleri üzerinde doğrudan etkili olacak. Peki PPK toplantısı ne zaman yapılacak? Aralık ayı faiz adımıyla ilgili uzman beklentileri ne yönde?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı Aralık ayında gerçekleştirilecek toplantı sonrası açıklanacak. Kasım ayında PPK toplantısı yapılmayacak. Merkez Bankası PPK toplantısı 11 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENTİLERİ!

Merkez Bankası'nın yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi önceki ankette yüzde 39,15 seviyesindeyken, bu dönem yüzde 39,35'e yükseldi.

Aralık ayı Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin TCMB politika faizi beklentisi ise bu anket döneminde yüzde 38,28 düzeyinde şekillendi.

