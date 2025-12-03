DHBT sınavı ne zaman 2026 başvuru tarihi açıklandı: ÖSYM Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi sınav takvimi

ÖSYM, 2026 yılı sınav takvimini yayımlayarak KPSS kapsamındaki Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için merak edilen tarihleri duyurdu. Sınav hazırlıklarına devam eden adaylar, başvuru ve sınav gününü net biçimde öğrenmek için takvimi yakından takip ediyordu. Açıklanan takvime göre DHBT, 1 Kasım 2026’da gerçekleştirilecek. Böylece adayların beklediği süreç resmileşmiş oldu. İşte ÖSYM’nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre DHBT başvuru tarihlerine ilişkin detaylar.

1 /7 ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy sosyal medya X hesabından yaptığı açıklamada 2026 yılı sınav takvimini duyurdu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran'da, Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı(MSÜ) 1 Mart’ta gerçekleştirilecek. ÖSYM sınav takvimine göre 2026 DHBT sınav, başvuru ve sonuç tarihleri de netleşti.

2 /7

2026 DHBT ne zaman? ÖSYM sınav takvimine göre, Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 1 Kasım 2026 tarihinde yapılacak.



3 /7 2026 DHBT başvuruları ne zaman başlayacak? DHBT 2026 sınavı için başvurular 22-30 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak. DHBT geç başvuru günü 5 Ekim 2026 olarak açıklandı.

4 /7 2026 DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi sınav sonuçları 25 Kasım 2026 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak. Sınavın sonuçları da https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden erişime açılacak.

5 /7 KPSS DHBT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR? KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı 1 Kasım Pazar günü gerçekleşecek. 10.15'te başlayacak ve 11.15’te bitecek sınavda adaylar saat 10.00'dan sonra sınav salonlarına alınmayacak.

