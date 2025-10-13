"Rota Bilinmez” New York'ta okuruyla buluştu

Gazeteci ve yazar Funda Karayel, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunda düzenlenen etkinlikte, yeni kitabı "Rota Bilinmez"i New York Türkevi’nde okurlarına imzaladı. Karayel, etkinlikte kitabın ilham kaynaklarını ve yazım sürecini anlatarak eserin arka planındaki düşünsel yolculuğu paylaştı. Söyleşi sonrası soruları yanıtlayan yazar, New York havalimanında yaşadıkları kişisel anılarını anlattı. Fransız katılımcı Inès Bouindi, New York’a ilk geliş hikayesini ve havalimanında yaşadığı deneyimi şöyle anlattı:

“Bu benim için gerçek bir başarı duygusuydu, yeni bir hayata başlamanın verdiği his uzun bir yolculuğun sonunda vardığım yer, sadece bir şehir değil, aynı zamanda bir dönüm noktasıydı.” İstanbul Havalimanı’ndan başlayıp New York John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı’nda sona eren Rota Bilinmez, havalimanlarında geçen geciken uçuşlardan kaybolan bavullara, vedalardan yeniden doğuşlara uzanan bir yaşam yolculuğunu konu alıyor.

Kitap hakkında

TK Yayınları arasından çıkan kitap haziran ayında yayınlandı. 160 sayfalık eser, yazarın ilk kitabı. Arka kapak sözünde eser şöyle anlatılıyor: "Duygudan duyguya savrulduğumuz, yaşam telaşımızın rüzgârla yarıştığı anlarda; bir havalimanı koltuğu, bazen tüm hayatımızın aynası olur.Benim hikâyem de burada başladı.

Çok uzun saatler havada ve havalimanlarında geçen bir sürecin sonunda karşılaşmalar, vedalar, geciken uçuşlar ve hikâyeler heybeme doldurduğum en kıymetli hazine oldu. Bu kitap bir seyahat rehberi değil. Ama içinde kendinizi bulacağınız duraklar var. Bazen ruh en zor meselelerini halletmek zorunda kalır burada; bazen de kırılmanın eşiğinde bekler. Bazen ise iyileşmenin, yeniden doğuşun ilk adımı atılır limanda. Bekleyiş yalnızca uçağın kalkışı için değil, içimizdeki fırtınalarla dalgalanan suyun yatağını bulması içindir. Bazı yolculuklar uçağa binmeden de başlar."







