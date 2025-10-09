Yeni Şafak
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü 90. yılını AKM’de sanatla kutluyor

Halime Kirazlı
Halime Kirazlı
9/10/2025, Perşembe
Bir Milletin Sesi: Işığın Yolunda 90. Yıl; 21 Ekim saat 20.00’de AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda.
Türkiye’nin en donanımlı kültür merkezi olan İstanbul Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Türkiye’nin kültür mirasını 90 yıldır yaşatan Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün köklü yolculuğunu, sanatın tüm disiplinlerini bir araya getiren görkemli bir gösteriyle sahnesine taşıyor.

Türkiye’nin kültür ve sanat hayatına yön veren en köklü kurumlarından Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, 90. kuruluş yıl dönümünü büyük bir sanat gösterisiyle kutlamaya hazırlanıyor. “Bir Milletin Sesi: Işığın Yolunda 90. Yıl” başlıklı özel etkinlik, 21 Ekim’de AKM’de sanatseverlerle buluşacak. Bir asra yaklaşan köklü bir sanat kurumunun kültürel mirasını ve sanatsal birikimini yansıtan gösteri, Türkiye’nin zengin kültürel dokusunu farklı sanat dallarıyla sahneye taşıyacak. Senfonik müzikten halk danslarına, mehter müziğinden sema geleneğine, halk müziğimizin köklü ezgilerinden klasik Türk müziğinin zarif nağmelerine ve tiyatronun anlatım gücüne kadar uzanan geniş bir yelpazede hazırlanan etkinlik, sanatın tüm renklerini bir araya getiriyor.

Orkestra şefi İhsan Özer

Yaklaşık 200 sanatçının sahne alacağı bu büyük konser, hem geçmişe bir saygı duruşu niteliği taşıyor hem de Türk sanatının geleceğine ışık tutmayı amaçlıyor. Programın genel sanat yönetmenliğini Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, müzik direktörlüğü ve orkestra şefliğini ise İhsan Özer üstleniyor. Cumhuriyet dönemiyle birlikte temelleri atılan Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, 90 yıldır sanatın farklı disiplinlerinde binlerce sanatçıyı yetiştirmiş, Türkiye’nin kültürel birikimini kuşaktan kuşağa aktarmayı görev edinmiştir. Bu özel etkinlik, kurumun sanatı yalnızca üretmekle kalmayıp onu toplumun her kesimine ulaştırma misyonunun da güçlü bir yansıması olacak. Bir Milletin Sesi: Işığın Yolunda 90. Yıl; 21 Ekim 20.00’de AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda.



