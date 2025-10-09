Uluslararası Ankara Caz Festivali başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle düzenlenen 29. Uluslararası Ankara Caz Festivali, 13–30 Kasım 2025 tarihleri arasında başkentin dört bir yanında sanatseverleri ağırlayacak. Cazın Renkleri” temasıyla gerçekleştirilecek festival, 17 gün boyunca konserlerden sergilere, söyleşilerden ustalık sınıflarına uzanan dopdolu bir program sunacak. Caz Derneği tarafından düzenlenen festival, Türkiye’nin yanı sıra Avrupa’nın farklı ülkelerinden sanatçıları da bir araya getirecek. Başkent, cazın her tonunun yankılandığı bir açık sahneye dönüşürken müzikseverler, farklı kültürlerin seslerini aynı ritimde buluşturan bu büyük buluşmaya tanıklık edecek.

Cazın her rengi Ankara’da

Festival, 13 Kasım akşamı Ankara HiltonSA’da yapılacak açılış programıyla başlayacak. Dünyaca ünlü piyanist Fahir Atakoğlu, Volkan Öktem, Alp Ersönmez ve Seçil Akmirza ile aynı sahneyi paylaşarak festivale unutulmaz bir başlangıç yapacak. Festival boyunca kentin seçkin kültür-sanat mekânlarında konserler, sergiler ve eğitim etkinlikleri yer alacak. Genç caz müzisyenlerinden uluslararası isimlere uzanan geniş bir yelpazede oluşturulan program, dinleyicilere hem klasik hem de modern cazın farklı yorumlarını sunacak. Ankara’nın önemli mekânlarında gerçekleşecek etkinliklerde, İlayda Hatipoğlu Quartet, Bilal Karaman, Şenay Lambaoğlu & Tuluğ Tırpan, Raquel Kurpershoek Quartet, Irma Peretti Quintet feat. Aydın Kâhya gibi sanatçılar sahne alacak. Festivalin finali ise 30 Kasım akşamı ODTÜ KKM Kemal Kurdaş Salonu’nda yapılacak. Şef Ümit Eroğlu yönetimindeki METU Big Band, konuk sanatçı Yıldız İbrahimova eşliğinde sahneye çıkarak festivalin kapanışını gerçekleştirecek.

Gençlere özel etkinlikler

Uluslararası Ankara Caz Festivali’nin 29’uncusu bu yıl da yalnızca konserlerle değil, eğitim ve kültürel etkileşim alanındaki etkinliklerle de dikkat çekecek. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi ile Hacı Bayram Veli Üniversitesi iş birliğinde düzenlenecek masterclass programları, genç müzisyenlere caz doğaçlaması ve ses tekniği üzerine uygulamalı deneyimler sunacak. Festivalde “Disiplinlerarası Bir Bakışla Caz Yazıları” kitabı tanıtımı ve Tasarım Yarışması Sergisi ile cazın farklı sanat dallarıyla kurduğu bağ da izleyicilere aktarılacak.

Kültürün evrensel dili Ankara’da

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle gerçekleştirilen festival, müziğin evrensel dilini bu yıl da Ankara’dan dünyaya taşıyacak. Her sene artan ilgisiyle Türkiye’nin en köklü caz organizasyonları arasında yer alan Ankara Caz Festivali, bu yıl da cazın tüm renklerini başkentin kalbine taşıyacak. Festivalin ayrıntılarına Caz Derneğinin internet adresinden ulaşılabiliyor.











