Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri'nin kazananları belli oldu

Bakanlık bünyesinde oluşturulan kurul, 18 Kasım’da gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında ödül sahiplerini belirledi. Toplantıya Bakan Yardımcıları Dr. Batuhan Mumcu ile Nadir Alpaslan başkanlık etti; kurulda Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Bedri Tan Sağtürk, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden yer aldı. Mustafa Ayaz Müzesi ve Plastik Sanatlar Merkezi Vakfı, merhum ressam Mustafa Ayaz’ın sanatsal mirasını bütüncül bir müze yapısıyla gelecek kuşaklara aktarması; Ankara’nın kültür hayatındaki özgün konumu ve sanat eğitimine yönelik kapsamlı faaliyetleri nedeniyle ödüle değer görüldü. Türkiye Yazarlar Birliği, edebiyat ve düşünce alanındaki uzun soluklu çalışmaları, “Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı”, “Yazar Okulu” ve “Uluslararası Türkçe Şiir Şöleni” gibi kalıcı projeleriyle edebiyat dünyasına kurumsal katkı sunduğu için seçildi. Akbank Sanat, çağdaş sanatın Türkiye’deki gelişimine öncülük eden yapısı, genç sanatçılara sunduğu üretim ve görünürlük alanları, ulusal–uluslararası etkinlikleri ve kültürler arası diyaloğu güçlendiren projeleri nedeniyle ödüle layık bulundu. Bakanlık, Özel Ödüller ile Türkiye’nin kültür ve sanat birikimine uzun yıllardır katkı sunan kurumları onurlandırmayı ve bu alandaki üretimi teşvik etmeyi amaçlıyor. Ersoy, paylaşımında “Kültür birikimimizi geleceğe taşıyan kurumları desteklemekten memnuniyet duyuyoruz” ifadelerine yer verdi.