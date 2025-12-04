Yeni Şafak
İstanbul'daki ilk konserine sayılı günler kaldı: Ragıb Narin dinleyiciyle buluşacak

İstanbul'daki ilk konserine sayılı günler kaldı: Ragıb Narin dinleyiciyle buluşacak

12:084/12/2025, Perşembe
Konser 14 Aralık'ta.
Konser 14 Aralık'ta.

Sosyal medyadaki ışınlanma videolarıyla tanıdığımız müzisyen Ragıb Narin, 14 Aralık'ta ilk İstanbul konserini verecek. Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'ne çıkacak şarkıcı beş yıllık repertuvarını sevenlerine sunacak.

Türk pop müziğinin genç kuşakta dikkat çeken isimlerinden Ragıb Narin, İstanbul’daki ilk büyük konseri için 14 Aralık’ta Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesinde sevenleriyle buluşacak. Son yıllarda ardı ardına yayımladığı tekliler, sosyal medyada viral olan videoları ve dijital platformlarda milyonlarca kez dinlenen şarkılarıyla öne çıkan Narin’in konserinin biletleri Passo ve Biletix’te satışta. Ankara’daki ilk konseri CSO Ada’da günler öncesinden tükenen şarkıcı, son beş yılda oluşturduğu repertuvarını bu kez İstanbul’da sahneye taşıyacak. Narin, konserde yakında yayımlanacak yeni teklisi “İstanbul”u da ilk kez dinleyiciyle paylaşacak. Bir diğer sürpriz ise konuk sanatçılar: “Yok Yok” şarkısında birlikte çalıştığı Lübnanlı şarkıcı Rima Yussef ile “Harbi”de düet yaptığı Özgür Balakar (Uzunmakarna) sahneye eşlik edecek.

Genç yaşta büyük bir katalog

2019’dan bu yana müzik kariyerini sürdüren Ragıb Narin, “Sevda Çiçeği”, “Gecekondu”, “Mavi”, “Menekşem”, “Mucize”, “Vur Beni”, “Narin Narin”, “Yok Yok”, “Yarınım Ol”, “Yaz”, “Harbi”, “Leyla”, “Sal”, “Bal Kaymak”, “Bergen” ve “Hiç Sevmedim De” gibi teklileriyle dijital platformlarda geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. TikTok ve Instagram’da hızla yayılan uçak içi videoları da genç sanatçıyı gündemin dikkat çeken isimlerinden biri hâline getirdi. Narin’in 2024 sonunda yayımlanan “Araba” adlı teklisi ise henüz çıkmadan sosyal medyada viral olarak büyük ilgi topladı.

Futboldan müziğe uzanan bir yolculuk

Hatay’ın Antakya ilçesinde doğan Ragıb Narin, çocukluk döneminde hem Türk hem Arap müzik kültürüne yakın büyüdü. Uzun yıllar futbol oynayan ve Hatayspor ile Mersin İdman Yurdu A2 takımlarında forma giyen Narin, daha sonra aile şirketinde yöneticiliğe yönelerek sahalardan ayrıldı. Müziği hiçbir zaman bırakmayan sanatçı, 2013’te sosyal platformlara yüklediği kendi besteleriyle geniş bir takipçi kitlesi edindi. 2019’da yayımladığı ilk profesyonel teklisi “Sevda Çiçeği”, kısa sürede milyonlarca dinlenmeye ulaşarak şarkıcının kariyerinin dönüm noktalarından biri oldu.



