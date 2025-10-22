Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Müzisyen ve içerik üreticisi Ragıb Narin: “Gazze’ye ilk gidenlerden olacağım”

Müzisyen ve içerik üreticisi Ragıb Narin: “Gazze’ye ilk gidenlerden olacağım”

Halime Kirazlı
Halime Kirazlı
15:0022/10/2025, Çarşamba
G: 20/10/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ragıb Narin Yeni Şafak'tan Halime Kirazlı'ya konuştu.
Ragıb Narin Yeni Şafak'tan Halime Kirazlı'ya konuştu.

Sosyal medyada bir ülkeden başka bir ülkeye ışınlandığı, insanların hayatlarına dokunduğu videolarıyla bilinen müzisyen Ragıb Narin, turneye çıkıyor. Önce Ankara, daha sonra İstanbul’da dinleyicileriyle buluşacak olan Narin futbol kariyerinden müziğe uzanan yolculuğunu, içerik üreticiliğinden hayallerine kadar her şeyi Yeni Şafak’a anlattı. Suriye’nin özgürlüğünü yakından gören Narin, Gazze’nin de özgürlüğüne kavuşacağını söyleyerek, “Kavuştuğu zaman ilk giden insanlardan olmak istiyorum” dedi.

İnstagram’da muhakkak bir videosuna denk gelmişsinizdir Ragıb Narin’in. Mesela Ankara’da tartıcılık yapan beyefendiyi Dubai’ye götürmüştü, bir videosunda da Şanlıurfa’dan başlayıp dünyanın dört farklı ülkesine gittiği bir içerik paylaşmıştı. Ragıb’ı biz ya içeriklerinden ya da şarkılarından biliyoruz. Belki bir kısmınız o yönünü de bilmiyor. İnsanlarla temas eden, sofralarına oturan, onlarla bir gün geçiren sohbetler eden o isim Yeni Şafak’a konuştu.

Suriye’den de Gazze’den de söz etti.

Narin neler anlatmadı ki; Şamlı olan annesiyle özgür Suriye’deki ilk gününden, Sednaya Hapishanesi ziyaretine; Hindistan’da başına gelen hırsızlık vakasından futbol ve müzik kariyerine kadar tüm bilinmeyenleri sizler için dinledik. Narin, dünyanın derdiyle dertlenen birisi. Röportajda bunu yakından müşahade ettim. Aynı zamanda sosyal medyada göründüğü kadar neşeli, içten samimi ve konuşkan birisi. Nasılsın diye sorduğumda aldığım yanıtı eminim siz de duygulanarak izleyeceksiniz. Ragıb neler anlatmadı ki… Suriyelilere ve doğu insanına ilişkin sözleri, birçok kişinin önyargılarını bir kez daha kıracak. Özellikle şu sözü belki de tüm videonun özeti: “(Suriyelilere) Niye savaşı bıraktın geldin, niye silahı bıraktın geldin biz olsak savaşırdık (diyorlar). Siz olsanız savaşamıyordunuz. Özgürlüğün çok büyük bir nimet, güzellik olduğunu düşünüyorum. (Filistin'in) Özgürlüğüne kavuşacağına inanıyorum. O kavuştuğu zaman da ilk giden insanlardan olmak istiyorum.”


#Ragıb Narin
#Ragıb Narin tartıcı
#Ragıb Narin kimdir
#Ragıb Narin Suriye
#Ragıb Narin Gazze
#Ragıb Narin instagram
#Ragıb Narin şarkıları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kurban Bayramı ne zaman? 2026 Kurban bayramı tatili tarihleri