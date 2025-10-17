Rus yazar Tolstoy'un kuzeni İstanbul'da: Atalarım Türklere hayrandı

Rus yazar Lev Tolstoy’un kuzeni, tarihçi ve yazar Nikolai Tolstoy Yedikule Hisarı’nı ziyaret etti. Tolstoy, Osmanlı döneminde büyükelçi olan dedesinin hapsedildiği zindanı, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan’ın rehberliğinde gezdi. İstanbul gezisinden etkilendiğini söyleyen yazar, İngiltere'ye döndüğünde bir seyahat kitabı çalışacağını söyledi. Yeni Şafak'a konuşan Tolstoy "Türklerden öğreneceğimiz çok şey var" dedi.

Türkleri takdir ediyoruz

Türklerden öğrenilecek şeyin ne olduğunu sorduğumuz tarihçi, şunları söyledi: "Dinî hoşgörü mesela. Osmanlı elbette çok büyük bir imparatorluktu. Üstelik sık sık karşımıza çıkan bir güçtü. Atalarım sizin atalarınızla savaşmıştı. Ama artık dostuz, uzun zamandır da öyleyiz ve öyle görmeye devam ediyoruz. Türkiye’yi Batı için bir özgürlük kalesi olarak görüyorum. Ayrıca NATO’nun en büyük ordusuna sahip. Biz Türkleri gerçekten takdir ediyoruz. Biliyorum, atalarım Türklerle savaşmış olsalar bile onlara büyük bir hayranlık duyarlardı. Tıpkı bizim duyduğumuz gibi. Burada, Türkiye’de ilk kez bulunmaktan dolayı da çok mutluyuz."

Dünya Türkiye'yle beraber durmalı

Yedikule Hisarı'ndaki gezisinde yeni birçok bilgi edindiğini söyleyen Tolstoy, zindandaki iyi muameleden bahseden Başkan Turan'a; "Umarım atalarımız Türk mahkumlara sizin gibi iyi muamelede bulunmuştur dedi. Gördüklerinden bir kitap hazılayıp hazırlamayacağını sorduğumuz yazar şu yanıtı verdi: "Yapacağım, evet. Şu an Kral Arthur üzerine bir kitap çalışıyorum. Onu bitirmek üzereyim. Uzun bir kitap ama temel iddiam şu: Kral Arthur gerçekten yaşamıştı. Muhtemelen Milattan Sonra 6. yüzyılda, burası hâlâ Hristiyan dünyasının başkentiyken. Ama burada en hayran olduğum şey şu: Türkiye hem bir Avrupa gücü hem de bir Asya gücü. Ve hep birlikte durmamız gerekiyor çünkü çok tehlikeli bir dönemden geçiyoruz."





