İyilik İçin Sanat Derneği sergisi Artweeks Istanbul’da

Akaretler Sıraevler ve The Ritz-Carlton Residences B Blok’ta düzenlenen etkinlikte, küratörlüğünü Hicran Aksöz’ün üstlendiği İyilik İçin Sanat Derneği sergisi, The Ritz-Carlton Residences B Blok’un -1. katında ziyarete açıldı. Bilgili Holding ve Sabiha Kurtulmuş organizasyonu ile bu sene 12. edisyonu gerçekleşen Artweeks Istanbul, 15 Ekim Salı günü Akaretler Sıraevler ve The Ritz-Carlton Residences’ın benzersiz atmosferinde sanatseverlerle buluştu. Çağdaş sanatın merakla beklediği etkinlik, 26 Ekim’e kadar devam edecek. Türkiye ve dünya çağdaş sanatçılarının en güncel eserlerinin ağırlanacağı Artweeks Istanbul XII. Edisyonu kapsamında düzenlenen tüm sergiler, paneller ve söyleşiler sanatseverlere açık ve ücretsiz olarak gerçekleşiyor.

Bu yıl bağımsız sanatçılara odaklanan Artweeks Istanbul’da İyilik İçin Sanat Derneği, ilk kez kendi projelerinde yer alan sanatçıların yanı sıra bağımsız sanatçılara da yer vererek kapsayıcı bir sergi düzenledi. 15 sanatçının 53 eserinden oluşan bu özel seçki, temsilin iki kadim biçimi olan portre ve peyzajı, Foucault’nun özneleşme kavramı ekseninde yeniden ele alıyor. İzleyiciyi, Adem ile Havva'nın bilgiyle ilk yüzleşme anının mirasçısı olarak konumlandıran sergi, insanın kendi varlığını sorgulama ve anlamlandırma çabasının çağdaş tezahürlerine bir davet niteliği taşıyor. Portre, öznenin kendi içsel gerçekliğiyle girdiği diyaloğun samimi bir kaydına dönüşürken, her temsil öz-bilinç sancısının ve varoluşsal arayışın görsel bir manifestosu haline geliyor. Peyzaj ise bu sorgulamanın ikinci ayağını oluşturarak, bellek ve toplumsal kodların birey üzerinde bıraktığı izlerin topoğrafyasına evriliyor. Çocukluk travmalarını düğüm metaforuyla işleyen eser, bu topoğrafyanın en dokunaklı noktalarından birine işaret ediyor. Sergiye dair düşüncelerini paylaşan Küratör Hicran Aksöz şunları söyledi: “Bu seçki, sanatçıların kendi dilini koruma çabasıyla şekillendi. Her bir eser, bireysel anlatının özgünlüğünü savunurken, kolektif bir düşünme biçimini de yeniden tanımlıyor. Sanat piyasasının hâkim söylemlerine karşı, özerk bir estetik duruşun mümkün olduğunu göstermek istedik.”