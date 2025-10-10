Yeni Şafak
Lale Müzesi sezonu açtı

14:5010/10/2025, Cuma
Sergi, yedi çağdaş sanatçının üretimlerini bir araya getiriyor.
Türk sanatının ve kültürünün önemli simgelerinden biri olan Lale’yi yaşatmak ve geçmişle bugünü buluşturmak amacıyla kurulan Lale Müzesi, bakım ve yenileme çalışmalarının ardından sanatseverlerle yeniden buluştu. Müze, yeni sezonunu çağdaş sanatın dikkat çekici bir seçkisiyle açtı: “Birbirine Karşılık Gelen İşaretler.”

Küratörlüğünü Ece Yıldırımlı’nın üstlendiği sergi, 9 Ekim akşamı düzenlenen özel bir açılış davetiyle sanat ve cemiyet dünyasından birçok ismi bir araya getirdi. Açılışa; Ahmet Selçuk İlkan, Ali Sabancı, Burcu Biricik, Melis Babadağ ve Özcan Tahincioğlu gibi tanınmış isimler de katılarak sanat dolu bir akşama eşlik etti.

22 Kasım'a kadar görülebilir

Sergi, yedi çağdaş sanatçının üretimlerini bir araya getiriyor: Ardan Özmenoğlu, Artem Martis, Burcu Perçin, Cansu Ceren İlkan, Emre Yetkin, Soyhan Baltacı ve Yiğit Yazıcı. Farklı disiplinlerde çalışan sanatçıların toplam 26 eseri, görünür olan ile sezgisel olan arasındaki ilişkiyi biçim, renk, katman ve malzeme üzerinden sorguluyor. Her sanatçı kendi pratiğinde bir işareti yeniden tanımlarken, bu işaretlerin birbirine karşılık gelişinde oluşan görsel ve düşünsel diyaloğu izleyiciye sunuyor. Tuval, fotoğraf ve heykel gibi farklı alanlardan eserlerin yer aldığı sergi, çağdaş sanatın çok katmanlı yapısını yansıtan bir seçki oluşturuyor. Bakımı yapılan binasıyla sanatseverleri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Lale Vakfı Başkanı Salih Arslan, müzenin “geçmişle bugünü sanat yoluyla buluşturma” misyonuna vurgu yaparak “Lalenin tarihsel yolculuğunu, sanattaki izlerini ve günümüzdeki önemini ziyaretçilere sunarak geçmiş ile geleceği buluşturan bir kültür durağıyız.” dedi. “Birbirine Karşılık Gelen İşaretler” sergisi, 22 Kasım'a kadar Lale Müzesi, Emirgan’da ziyaret edilebilir.




