Fauré’nin Requiem’i uluslararası buluşmada seslendirildi

14:3810/10/2025, Cuma
Özel konser AKM Türk Telekom Opera Salonu'ndaydı.
Konserde; Linas Balandis’in koro şefliğini yaptığı Litvanya Devlet Korosu ve İbrahim Yazıcı yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, solist olarak ise; soprano Bengisu Yaman Koyuncu ve bariton Önay Günay sahnedeydi.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen bu özel konser, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda sanatseverlerle buluştu. Konserde; Linas Balandis’in koro şefliğini yaptığı Litvanya Devlet Korosu ve İbrahim Yazıcı yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, solist olarak ise; soprano Bengisu Yaman Koyuncu ve bariton Önay Günay sahnedeydi. Gabriel Fauré’nin Re minör Requiem (Op.48) yapıtı, 1887–1890 yılları arasında bestelenmiş olup, hem orkestral sadeliği, hem de ruhsal yoğunluğu ile Batı müzik tarihinde özgün bir konuma sahiptir. Geleneksel Katolik cenaze ayin müziğinden esinlenmesine rağmen bestecinin, ölüm temasını bir “son yargı” korkusu yerine “ebedî huzur” ve “dinginlik” düşüncesiyle işlemesi, eseri dönemin diğer Requiem eserlerinden ayırır. Yedi bölümden oluşan ve dünya sahnelerinin gözde eserlerinden olan eser; solistler (soprano ve bariton), koro, orkestra ve org için yazılmıştır ve Fauré, kendi ifadesiyle, “tüm dinî illüzyonlarını” bu esere aktardığını, fakat baştan sona “insanca bir huzur” anlayışının esere hâkim olduğunu belirtmiştir. Bu unutulmaz yapıtın yanında, C.Gounod'nun "Marche funèbre d'une marionnette" ve C. Saint-Saëns'ın "Bacchanale" (Samson et Dalila,Op.47) adlı eserleri de konserde sanatseverlerle buluştu. Konser, müziğin evrensel niteliğini kanıtlayan özelliğiyle sanatseverlerin beğenisini topladı.



#İstanbul Devlet Opera ve Balesi
#Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu
#Litvanya Devlet Korosu
