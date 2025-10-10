Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Türk sinemasına ışık tutan önemli bir bulgu: Osmanlı Türkçesiyle çekilmiş film ortaya çıktı

Türk sinemasına ışık tutan önemli bir bulgu: Osmanlı Türkçesiyle çekilmiş film ortaya çıktı

11:5110/10/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Osmanlı Türkçesiyle yazılmış geçiş metinleri ve orijinal jeneriği korunan filmde, yönetmen koltuğunda Muhsin Ertuğrul oturuyor.
Osmanlı Türkçesiyle yazılmış geçiş metinleri ve orijinal jeneriği korunan filmde, yönetmen koltuğunda Muhsin Ertuğrul oturuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, arşiv çalışmaları kapsamında yapılan incelemelerde, uzun yıllardır kayıp olduğu düşünülen “Zafer Yollarında” filmine ait görüntüler tespit etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Türk sinema tarihine ışık tutacak önemli bir bulguya ulaştı. Arşiv çalışmaları kapsamında yapılan incelemelerde, uzun yıllardır kayıp olduğu düşünülen “Zafer Yollarında” filmine ait görüntüler tespit edildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Türk sinema tarihine ışık tutan önemli bir bulguya ulaştık. Arşiv çalışmalarımız kapsamında, uzun yıllardır kayıp olduğu düşünülen ‘Zafer Yollarında’ filmine ait görüntüler tespit edildi. Yapılan incelemelerde, bu tarihî yapımın yönetmeninin sanıldığı gibi Fuat Uzkınay değil, sinema ve tiyatromuzun önemli ismi Muhsin Ertuğrul olduğu ortaya çıktı. Gelecek kuşaklara aktarma sorumluluğuyla kültürel mirasımızı korumaya devam ediyoruz. Bu kıymetli tespiti gerçekleştiren Sinema Genel Müdürlüğümüze ve tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

Türk sinemasının hafızası

Cumhuriyet’in ilk yıllarında, 1923–1924 yılları arasında Kemal Film tarafından çekilen “Zafer Yollarında”, Fahrettin Altay komutasındaki Süvari Kolordusunun Büyük Taarruz’un başlangıcından Yunan kuvvetlerinin denize dökülmesine kadar süren harekâtını konu alan yapım olarak biliniyor. Dönemin kahramanlarından Fahrettin Altay Paşa’nın bizzat kendisini canlandırdığı film, Kurtuluş Savaşı’nı canlandırmalı sahnelerle aktaran ilk Türk filmi olma özelliği taşıyor. Osmanlı Türkçesiyle yazılmış geçiş metinleri ve orijinal jeneriği korunan filmde, yönetmen koltuğunda sinema ve tiyatromuzun duayen ismi Muhsin Ertuğrul’un yer aldığı tespiti, erken dönem Türk sinema tarihine ilişkin önemli bir boşluğu dolduruyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk sinemasının belleğini oluşturan bu tür nadide eserleri korumak, restore etmek ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla yürüttüğü dijitalleştirme ve belgeleme çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.




#Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü
#Kültür ve Turizm Bakanlığı
#Sinema Genel Müdürlüğü
#Zafer Yollarında
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
11. YARGI PAKETİ SON GELİŞMELER: 11. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi, maddeleri içeriği neler, genel af gündemde var mı?