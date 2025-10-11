“Çaykovski Bale Gala” sahnelendi

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, P. İ. Çaykovski’nin büyülü bale dünyasını, Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’ne taşıdı. Geçtiğimiz akşam sahnelenen “Çaykovski Bale Gala” programında, bestecinin ölümsüz başyapıtları Kuğu Gölü ve Uyuyan Güzel'den seçilmiş bölümler, sanatseverlerle buluştu. Çaykovski’nin eşsiz melodileriyle birleşen görkemli koreografi, seyirciyi hem masalsı hem de dramatik bir yolculuğa çıkardı. Marius Petipa ve Lev Ivanov’un koreografisiyle Kuğu Gölü’nün romantik ve hüzünlü dokusu; Marius Petipa’nın koreografisiyle Uyuyan Güzel'in zarif ve masalsı dünyası buluşarak, bale sanatının seçkin örneklerinden oluşan bir şölen sunuldu.

Bu özel gala, İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin değerli sanatçılarının yorumuyla, izleyicilere hem klasik bale repertuvarının en parlak sayfalarını hem de Çaykovski’nin ölümsüz müziğini bir arada yaşatma fırsatı sundu. 14 ve 17 Ekim'de Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde sanatseverlerle tekrar buluşacak olan “Çaykovski Bale Gala”da, solist dansçılar; Berfu Elmas, Batur Büklü, Gizem A. Tuncay, Çağatay Özmen, Berin Günay, Berkay Günay, Merve Erdier, Ayşe Aras, Arda Erkara, Elifsu Pamukçu ve Matthew Solovieff sahnede olacak.