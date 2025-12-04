Muhabirlerin tanıklıkları kitaplaştı

Türkiye’nin dört bir yanında görev yapan 42 gazetecinin sahadaki birebir deneyimlerini bir araya getiren “Son Dakika: Bizim Hikâyemiz – Gördük, Yaşadık, Yazdık” kitabı, Muhabirler Derneği öncülüğünde yayımlandı. Eser, 6 Aralık 2025 Cumartesi günü saat 18.00’de Türk Ocağı Sahnesi’nde düzenlenecek özel bir programla okurlara tanıtılacak. Kitap; depremlerden savaş bölgelerine, afet alanlarından adliye koridorlarına kadar pek çok zorlu koşulda çalışan muhabirlerin gördüklerini, yaşadıklarını ve tarihe düşmek istedikleri notları kendi kalemlerinden aktarıyor.

Gerçeğin peşinde 42 hikâye

“Son Dakika: Bizim Hikâyemiz”, Türkiye’nin yakın döneminde yaşanan kritik olaylarda görev yapan gazetecilerin sahadaki gerçek tanıklıklarını içeriyor. Afet bölgelerinden sınır hattına, toplumsal olaylardan siyasi gelişmelere kadar birçok başlıkta yazılan metinlerde muhabirler; kimi zaman enkaz altında, kimi zaman çatışma seslerinin ortasında ya da kriz anlarında görev yaparken yaşadıklarını anlatıyor. Kitapta yer alan hikâyeler; Deprem sonrası enkaz alanlarında, savaş ve çatışma bölgelerinde, sel, yangın ve afet bölgelerinde, toplumsal olayların merkezinde, sınır hattındaki operasyon gecelerinde, kısıtlı imkânlarla yürütülen uzun mesailerde, görev yapan muhabirlerin tanıklıklarıyla şekilleniyor. Her metin; muhabirlerin yüzleştiği riskleri, gördükleri acıları, şahit oldukları umudu ve mesleğe duydukları bağlılığı yansıtarak haberlerin ardındaki görünmeyen emeği gün yüzüne çıkarıyor.

“Gördük, yaşadık, yazdık”

Muhabirler Derneği, kitabın hedefini “Türkiye’nin görsel ve yazılı hafızasında önemli bir yere sahip olan sahadaki gerçek tanıklıkları kayda geçirmek” sözleriyle açıklıyor. Eser, hem mesleğin zorluklarını hem de gerçeğin peşinde çalışan muhabirlerin duruşunu ortaya koymasıyla dikkat çekiyor.







