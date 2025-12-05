Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığınca hazırlanan sergi, Mevlânâ’nın vefatının 752. yılında, farklı dönem ve coğrafyalarda hazırlanmış 70 cilt Mesnevî nüshasını ilk kez aynı mekânda bir araya getiriyor. Açılışta konuşan Bakan Ersoy, “Bu kadar özel ve çok sayıda Mesnevî nüshasının bir arada sunulduğu bir sergi daha önce düzenlenmemiştir. Mana ve Nakış sergisi, bu anlamda dünyada bir ilk” dedi.

700 yıllık estetik ve ilim geleneği tek sergide

Ersoy, İslam medeniyetinde ilim, hikmet ve estetik anlayışının birbirinden ayrılmaz olduğunu belirterek, Mesnevî’nin hem tasavvuf hem de düşünce tarihinde temel eserlerden biri olduğuna dikkat çekti. Sergide yer alan yazmaların; cilt, kâğıt, tezhip, hat ve vakfiye özellikleriyle, geçmişteki müzehhip, hattat ve müstensihlerin ustalığını gösterdiğini ifade etti. Konya, İstanbul, Şiraz ve Semerkand gibi merkezlerden seçilen nüshaların, 14. yüzyıldan 19. yüzyıla uzanan 700 yıllık bir kitap sanatları geleneğini temsil ettiğini söyleyen Ersoy, “Her bir eser, kültürel hafızamızın kıymetli bir parçasıdır.” diye konuştu. Sergi kataloğu Türkçe, İngilizce ve Mesnevî’nin dili olan Farsça hazırlandı.

Uluslararası sempozyum AKM’de yapılacak

Bakan Ersoy, 10 Aralık’ta Atatürk Kültür Merkezi’nde “I. Uluslararası Yazma Eser Sempozyumu”nun düzenleneceğini duyurdu. 29 ülkeden yaklaşık 200 uzmanın katılacağı sempozyumda; yazma eserlerin restorasyonu, dijitalleştirilmesi, kataloglanması ve yapay zekâ uygulamaları gibi başlıklar ele alınacak. Ersoy, Türkiye Yazma Eserler Kurumu’nun 760 bini aşkın yazma ve nadir matbu eserle İslam tarihinin en büyük entelektüel hafızasını taşıdığını belirtti. 464 bin 880 eserin dijital ortama aktarılarak yek.gov.tr üzerinden erişime açıldığını söyleyen Ersoy, Türkiye’nin farklı müze ve koleksiyonlarında bulunan eserlerin de 2025 itibarıyla kuruma devredilmeye başlandığını ifade etti.

Dört bini aşkın eser restore edildi

Rami Kütüphanesi’ndeki kitap şifahanesinin, dünyanın en büyük yazma eser restorasyon laboratuvarı olduğunu dile getiren Ersoy, bugüne kadar 4 bin 446 eserin onarıldığını, bu yıl ayrıca 40 bin eserin durum tespitinin, 7 bininin düşük sıcaklık işleminin ve 205 eserin bilimsel analizinin yapıldığını söyledi. Türkiye genelinde yıl boyunca yazma eserlerle ilgili yaklaşık 200 kültür-sanat etkinliği düzenlendiğini belirten Ersoy, Rami’de açılan bu seçkinin kurumun 41. sergisi olduğunu kaydetti.

Kırşehir, Bursa, Aksaray ve yakında Amasya’da açılacak sergilerle bu çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Açılışın ardından Bakan Ersoy ve beraberindeki heyet, “Mana ve Nakış: Müzehhep Mesnevîler Yazma Eser Sergisi”ni gezerek eserleri inceledi.







