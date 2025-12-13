İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma 9 Mart'ta

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü”ne yönelik 105'i tutuklu 407 sanık hakkındaki iddianameye ilişkin tensip zaptını hazırladı. Mahkeme, ilk duruşmanın 9 Mart 2026'da Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yapılmasını kararlaştırdı. İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi.
İMAMOĞLU 2 BİN 430 YILLA YARGILANIYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu'nun "suç işleme amacıyla örgüt kurmak", "kişisel verilerin kaydedilmesi" "kişisel verileri ele geçirme ve yayma", "suç delilerini gizleme" "haberleşmenin engellenmesi", "kamu malına zarar verme", "rüşvet", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "irtikap", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "ihaleye fesat karıştırma", "çevrenin kasten kirletilmesi", "Vergi Usul Kanunu, Orman Kanunu ve Maden Kanunu'na muhalefet" suçlarından toplam 849 yıldan 2 bin 430 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.
6 İSİM ÖRGÜT YÖNETİCİSİ
İddianamede, tutuklu sanıklar Fatih Keleş, Murat Ongun ve Adem Soytekin ile başka suçtan tutuklu Hüseyin Gün ve firari sanık Murat Gülibrahimoğlu ve tutuksuz sanık Ertan Yıldız "örgüt yöneticisi" olarak yer aldı. İddianamede, sanık Keleş'in farklı suçlardan 556 yıl 8 aydan bin 542 yıl 8 aya, sanık Ongun'un 287 yıl 6 aydan 779 yıl 6 aya, sanık Yıldız'ın 86 yıldan 251 yıla, şüpheli Soytekin'in 67 yıldan 194 yıla, firari sanık Gülibrahimoğlu'nun 19 yıl 6 aydan 51 yıla, sanık Gün'ün ise 20 yıldan 40 yıla kadar hapsi isteniyor.
BELGELER UYAP’A YÜKLENDİ
- İmamoğlu’nun avukatları, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvuruda bulundu. Dilekçede, mahkemenin iddianameyi kabul kararının, tüm belge ve delillerin Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi’ne (UYAP) yüklenmesi ile dosyanın fiziki bir örneğinin müdafiler tarafından teslim alınmak üzere hazır bulundurulması talep edildi. Bu başvurunun ardından iddianame, ek klasörleriyle birlikte UYAP sistemine yüklendi. 82 ayrı dosyadan oluşan klasörlerin 23 gigabayt yüksek boyutta olduğu öğrenildi.