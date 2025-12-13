İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma 9 Mart'ta

İmamoğlu’nun avukatları, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvuruda bulundu. Dilekçede, mahkemenin iddianameyi kabul kararının, tüm belge ve delillerin Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi’ne (UYAP) yüklenmesi ile dosyanın fiziki bir örneğinin müdafiler tarafından teslim alınmak üzere hazır bulundurulması talep edildi. Bu başvurunun ardından iddianame, ek klasörleriyle birlikte UYAP sistemine yüklendi. 82 ayrı dosyadan oluşan klasörlerin 23 gigabayt yüksek boyutta olduğu öğrenildi.