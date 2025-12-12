Yeni Şafak
İmamoğlu suç örgütü davasında duruşma tarihi belli oldu

Lokman Özdemir
16:5412/12/2025, Cuma
Ekrem İmamoğlu
İmamoğlu Suç Örgütü’ne yönelik davanın ilk duruşma tarihi 9 Mart 2026 olarak belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İmamoğlu suç örgütü dosyası kapsamında hazırladığı iddianamenin ardından açılan kamu davasında süreç resmen başladı.


İlk duruşma tarihi belli oldu


İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tensip işlemlerini tamamladı ve ilk duruşma tarihi
9 Mart 2026
olarak belirlendi.

105'i tutuklu 402 sanık hakim karşısına çıkacak.


İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılamanın Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde yapılması bekleniyor. Yargılamanın hedef süresi ise 4 bin 600 gün olarak belirlendi.


İddianame hazırlandı


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması tamamlandı. 3 bin 900 sayfalık iddianame mahkemeye sunuldu. İddianamede 402 kişi, şüpheli sıfatıyla yer aldı.


Hakkında kamu davası açılan şüphelilerden 99’u örgüt mensubu 1’i örgütün kurucusu ve lideri şüpheli Ekrem İmamoğlu, 6’sı örgüt yöneticileri şüpheliler Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün, geri kalanı örgüt mensubu olmamakla birlikte bağlantılı kişiler olarak iddianamede yer aldı.


3 bin 900 sayfa olan ve mahkemeye sunulan İBB iddianamesi, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava açıldı.



#İmamoğlu
#dava
#mahkeme
