İBB meclis yayını yaptıramaz halde

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasıyla gündemden düşmeyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) mali çöküşte. İBB’nin aylık meclis toplantılarının canlı yayınını gerçekleştiren firma, firari İBB şüphelisi Emrah Bağdatlı’ya ait Karpuz Medya Danışmanlık’ın alt yüklenicisiydi. Bağdatlı ödemeleri durdurunca, zincirin en alt halkasındaki firmalar ortada kaldı. Savcılık süreci gerekçe gösterilerek, uydu frekansları, canlı yayın araçları, teknik ekipman ve personel giderlerini karşılayan firma sürekli oyalandı. “İddianame çıksın, ödemeler yapılacak” denildi, ancak iddianame çıkmasına rağmen hiçbir muhatap bulunamadı. Yaklaşık 1 yıldır ödeme alamayan ve 7,5-8 milyon lira alacağı biriken firma işi bıraktı. Bu nedenle 2026’nın ilk İBB Meclisi toplantısı yayınını apar topar iştirak şirketi Medya A.Ş. gerçekleştirdi. Yayındaki teknik aksaklıklar ve renk kayması dikkat çekti. Meclis yayını gibi temel bir kamu faaliyetinin dahi sürdürülememesi, İBB’de kamu zararının ulaştığı boyutu gözler önüne serdi.