Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İBB meclis yayını yaptıramaz halde

İBB meclis yayını yaptıramaz halde

Neslihan Önder
Neslihan Önder
04:0014/01/2026, بدھ
G: 14/01/2026, بدھ
Yeni Şafak
Sonraki haber
Yayındaki teknik aksaklıklar ve renk kayması dikkat çekti.
Yayındaki teknik aksaklıklar ve renk kayması dikkat çekti.

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasıyla gündemden düşmeyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) mali çöküşte. İBB’nin aylık meclis toplantılarının canlı yayınını gerçekleştiren firma, firari İBB şüphelisi Emrah Bağdatlı’ya ait Karpuz Medya Danışmanlık’ın alt yüklenicisiydi. Bağdatlı ödemeleri durdurunca, zincirin en alt halkasındaki firmalar ortada kaldı. Savcılık süreci gerekçe gösterilerek, uydu frekansları, canlı yayın araçları, teknik ekipman ve personel giderlerini karşılayan firma sürekli oyalandı. “İddianame çıksın, ödemeler yapılacak” denildi, ancak iddianame çıkmasına rağmen hiçbir muhatap bulunamadı. Yaklaşık 1 yıldır ödeme alamayan ve 7,5-8 milyon lira alacağı biriken firma işi bıraktı. Bu nedenle 2026’nın ilk İBB Meclisi toplantısı yayınını apar topar iştirak şirketi Medya A.Ş. gerçekleştirdi. Yayındaki teknik aksaklıklar ve renk kayması dikkat çekti. Meclis yayını gibi temel bir kamu faaliyetinin dahi sürdürülememesi, İBB’de kamu zararının ulaştığı boyutu gözler önüne serdi.


#İBB
#meclis
#yayın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün hava nasıl olacak? 14 Ocak 2026 Meteoroloji son dakika kar, fırtına ve çığ uyarıları