O jetten beş isim daha gözaltında

Operasyonun İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildiği bildirildi. Şüphelilerin, TCK 190 kapsamında “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma” ve TCK 227 kapsamında “fuhuşa teşvik ve aracılık” suçlarından gözaltına alındıkları kaydedildi.

Elde edilen uçuş bilgilerine göre seyahat 30 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşti. Uçakta Murat Gülibrahimoğlu, Fatih Keleş, Lokman Şimşek, Tuncay Yılmaz, İbrahim Bülbüllü, Hakan Karanis, Hüseyin Köksal ile birlikte Ceren Alper, Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam, Nilüfer Batur Tokgöz ve Rabia Karaca olmak üzere 12 kişinin bulunduğu tespit edildi. İBB yolsuzluk soruşturmasında firari olan İbrahim Bülbüllü ile Hakan Karanis’in yanı sıra, Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz’ın da aynı uçuşta yer alması dikkat çekti.