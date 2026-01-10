Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 bin 233 doz beze emdirilmiş narkotik madde ele geçirildi

Kayseri'de polis ekiplerince bir araçta beze emdirilmiş halde 4 bin 233 doz uyuşturucu madde ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ile Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, uyuşturucu madde bulunduğu tespit edilen araç, Kayseri-Ankara kara yolundaki uygulama noktasında durduruldu.
Araçta yapılan aramada, koltuk başlığına gizlenmiş ve beze emdirilmiş 7 parça halinde 4 bin 233 doz uyuşturucu madde ele geçirildi.
Araçta bulunan M.A.Ü, H.M, S.Ü. ve İ.P. gözaltına alındı.