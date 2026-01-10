Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Konya
Seydişehir’de uyuşturucu operasyonu: Altı kişi yakalandı

Seydişehir’de uyuşturucu operasyonu: Altı kişi yakalandı

00:4710/01/2026, Saturday
IHA
Sonraki haber
Adreslerde yapılan aramada 342,54 gram esrar, 472 gram kenevir tohumu ve uyuşturucu kullanmaya yarayan çeşitli aparatlar ele geçirildi.
Adreslerde yapılan aramada 342,54 gram esrar, 472 gram kenevir tohumu ve uyuşturucu kullanmaya yarayan çeşitli aparatlar ele geçirildi.

Konya’nın Seydişehir ilçesinde narkotik polisinin düzenlediği operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan altı kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, bugün 5 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada 342,54 gram esrar, 472 gram kenevir tohumu ve uyuşturucu kullanmaya yarayan çeşitli aparatlar ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan A.H.K., Y.K., O.K., O.K. ve D.K. isimli şahıslar hakkında "uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan, M.K. hakkında ise "uyuşturucu madde ticareti" ve "uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Seydişehir Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.



#Konya
#Uyuşturucu
#Operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ taksit artış oranları açıklandı 2026: Konut ve arsa ödemeleri ne kadar oldu? TOKİ taksit artış oranı yüzde kaç?