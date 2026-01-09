Yeni Şafak
Eski fabrika binasını uyuşturucu imalathanesine çevirmiş: 130 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Çorum’da polis ekipleri tarafından atıl bir fabrikaya düzenlenen operasyonda 130 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Çorum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu üretimi ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalarda B.Y. isimli şahsa ait olan ve uzun süredir kullanılmayan atıl bir fabrika binasında yasa dışı uyuşturucu üretimi yapıldığını tespit etti. 

 Atıl durumdaki fabrikaya düzenlenen operasyonda, binanın uyuşturucu imalathanesi olarak kullanıldığı belirlendi. Yapılan aramalarda 130 kilogram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu üretilen fabrika binası mühürlendi. Kayıplara karışan fabrika sahibi B.Y.’nin yakalanması için emniyet güçleri çalışmalarını sürdürüyor.


