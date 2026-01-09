Eski fabrika binasını uyuşturucu imalathanesine çevirmiş: 130 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, Çorum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu üretimi ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalarda B.Y. isimli şahsa ait olan ve uzun süredir kullanılmayan atıl bir fabrika binasında yasa dışı uyuşturucu üretimi yapıldığını tespit etti.