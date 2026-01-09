Yeni Şafak
Sınır kapısında uyuşturucu operasyonu: 739 kilo esrara el konuldu

Sınır kapısında uyuşturucu operasyonu: 739 kilo esrara el konuldu

10:149/01/2026, Cuma
Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’nın Bulgaristan tarafındaki Kapitan Andreevo Gümrüğü’nde gerçekleştirilen denetimlerde, Türkiye’ye giriş yapmak üzere olan bir tırda 739 kilogram esrar yakalandı.Haskovo Bölge Savcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Polonya plakalı çekici ve yarı römorktan oluşan tır, çıkış yapan yük araçları için ayrılan hatta kontrole alındı. Burgas Gümrük Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Narkotikle Mücadele ekipleri tarafından yapılan risk değerlendirmesinin ardından araç detaylı aramaya sevk edildi.

Detaylı kontroller sırasında, beyan edilen yük içerisinde 5 tahta sandık bulundu.



Yükün içinden esrar çıktı

Sandıkların içinde 626 paket halinde yeşil ot kütlesi tespit edildi. Yapılan saha testlerinde maddenin 739,210 kilo esrar olduğu belirlendi.




Esrarın değeri 6 milyon euroyu aşıyor

Yetkililer, ele geçirilen uyuşturucu maddenin adli değerlendirmelere göre 6 milyon 47 bin 233 euro değerinde olduğunu açıkladı. Bu yakalamanın, Bulgaristan-Türkiye sınırında gerçekleştirilen en büyük operasyonlardan biri olduğu ifade edildi.


Sürücü gözaltına alındı

Olayla ilgili olarak 49 yaşındaki Polonya vatandaşı K.Sh. gözaltına alındı. Şüphelinin, yüksek riskli uyuşturucu maddeyi Bulgaristan’dan Türkiye’ye geçirmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle 72 saat süreyle gözaltında tutulduğu öğrenildi.Haskovo Bölge Savcılığı gözetiminde başlatılan soruşturma sürüyor.


