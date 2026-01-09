Sınır kapısında uyuşturucu operasyonu: 739 kilo esrara el konuldu

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’nın Bulgaristan tarafındaki Kapitan Andreevo Gümrüğü’nde gerçekleştirilen denetimlerde, Türkiye’ye giriş yapmak üzere olan bir tırda 739 kilogram esrar yakalandı.Haskovo Bölge Savcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Polonya plakalı çekici ve yarı römorktan oluşan tır, çıkış yapan yük araçları için ayrılan hatta kontrole alındı. Burgas Gümrük Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Narkotikle Mücadele ekipleri tarafından yapılan risk değerlendirmesinin ardından araç detaylı aramaya sevk edildi.

1 /4 Detaylı kontroller sırasında, beyan edilen yük içerisinde 5 tahta sandık bulundu.





2 /4 Yükün içinden esrar çıktı Sandıkların içinde 626 paket halinde yeşil ot kütlesi tespit edildi. Yapılan saha testlerinde maddenin 739,210 kilo esrar olduğu belirlendi.







3 /4 Esrarın değeri 6 milyon euroyu aşıyor Yetkililer, ele geçirilen uyuşturucu maddenin adli değerlendirmelere göre 6 milyon 47 bin 233 euro değerinde olduğunu açıkladı. Bu yakalamanın, Bulgaristan-Türkiye sınırında gerçekleştirilen en büyük operasyonlardan biri olduğu ifade edildi.

