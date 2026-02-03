İBB’den eskortlara çakarlı araç hizmeti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun 34 ATA 061 plakalı makam aracının, belirli bir dönemde Murat Gülibrahimoğlu’nun kullanımına tahsis edildiği ve söz konusu aracın eskortlarla gerçekleştirilen seyahatlerde kullanıldığının tespit edildiği bildirildi.

RESMİ KAYITLAR ORTAYA ÇIKTI

Yeni Şafak'ın elde ettiği resmi kayıtlara göre, 34 ATA 061 plakalı araç için 10 Eylül 2019 – 20 Mayıs 2021 tarihleri arasında Ekrem İmamoğlu adına “özel koruma kararı” bulunduğu, 3 Eylül 2021 – 13 Aralık 2021 tarihleri arasında ise Murat Gülibrahimoğlu adına “yakın koruma kararı” verildiği belirlendi. Aynı plakaya ilişkin kayıtlarda, aracın farklı tarihlerde hem İmamoğlu hem de Gülibrahimoğlu adına şerh edildiği görülüyor. Edinilen bilgiye göre, söz konusu temin edilen ve dosyaya eklenen belgelerde, Murat Gülibrahimoğlu adına çok sayıda araç için “71/1-g geçiş üstünlüğüne sahip, yönetmelikte belirtilen araçlar” kapsamında yakın koruma kararı bulunduğu, bu araçlar arasında 34 ATA 061 plakalı makam aracının da yer aldığı tespit edildi.

ARAÇ TUNCAY YILMAZ’A AİT

Soruşturma kapsamında incelenen “Araç Özet Bilgileri” belgesinde, 34 ATA 061 plakalı aracın Audi marka, dizel-elektrikli, siyah renkli ve hususi kullanım amaçlı olduğu, yolcu nakli kullanım şekline sahip bulunduğu kaydedildi. Araç sahibinin ise İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz olduğu, aracın Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret AŞ Esenyurt Showroom’dan alındığı bilgisi yer aldı. Belgelerde, aracın trafikten men, arama veya hak mahrumiyeti kaydının bulunmadığı, İstanbul’da tescilli olduğu belirtildi.

MÜDÜR DE BİNMİŞ ESKORTLAR DA

Öte yandan Gülibrahimoğlu’nun eskortlarla birlikte gittiği tatillerde söz konusu çakarlı aracı kullandığı, eskort kadınların da çakar tertibatlı bu araçla seyahat ettiği belirlendi. Aracın zaman zaman İmamoğlu, zaman zaman Gülibrahimoğlu ve beraberindeki kişiler tarafından kullanıldığına dair bulguların yanı sıra Yılmaz tarafından da kullanıldığına ilişkin tespitlere de ulaşıldı. Soruşturma kapsamında edinilen bilgilerde, bazı eskort kadınların, seyahatler sırasında 34 ATA 061 plakalı araçta bulundukları belirlendi.







